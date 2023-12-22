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22 декабря, 14:37

Россиянам намекнули, как законно прогулять работу в плохую погоду

Адвокат Харди заявил, что уволить сотрудника из-за неявки в снегопад нельзя

Невозможность доехать до работы из-за плохой погоды является уважительной причиной для прогула, заявил в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" адвокат Тимур Харди. По его словам, такой прецедент уже рассматривал Верховный суд: женщину уволили из-за неявки на рабочее место в день, когда сильнейший снегопад парализовал общественный транспорт.

"Ближайшая станция находится в десяти километрах от деревни, где жила сотрудница... Сотрудница с увольнением не согласилась и оспорила его в судебном порядке. Суды двух инстанций признали увольнение законным. Так дело дошло до Верховного суда РФ", — добавил эксперт.

Уже высшая судебная инстанция постановила, что прогул — это когда человек отсутствует на рабочем месте исключительно без уважительных причин. В ситуации же с добившейся справедливости женщиной свою роль сыграли сильный снегопад и бездорожье. И её начальство не смогло доказать, что погода не мешала ей доехать. Более того, утром женщина отправила сообщение, в котором предупредила, что может не появиться из-за "независящих от неё обстоятельств".

По словам юриста, в трудовом законодательстве России не указывается, что именно является уважительной причиной невыхода на работу, поэтому их может быть много.

Названы основные выплаты, положенные сотруднику при увольнении
Названы основные выплаты, положенные сотруднику при увольнении

Ранее адвокаты рассказали, сколько работодатель должен заплатить за сверхурочную работу. Так, в первые два часа речь идёт не менее чем о полуторной ставке, а далее — о двойной.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Матвей Константинов
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