Россиянам намекнули, как законно прогулять работу в плохую погоду

Невозможность доехать до работы из-за плохой погоды является уважительной причиной для прогула, заявил в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" адвокат Тимур Харди. По его словам, такой прецедент уже рассматривал Верховный суд: женщину уволили из-за неявки на рабочее место в день, когда сильнейший снегопад парализовал общественный транспорт.

"Ближайшая станция находится в десяти километрах от деревни, где жила сотрудница... Сотрудница с увольнением не согласилась и оспорила его в судебном порядке. Суды двух инстанций признали увольнение законным. Так дело дошло до Верховного суда РФ", — добавил эксперт.

Уже высшая судебная инстанция постановила, что прогул — это когда человек отсутствует на рабочем месте исключительно без уважительных причин. В ситуации же с добившейся справедливости женщиной свою роль сыграли сильный снегопад и бездорожье. И её начальство не смогло доказать, что погода не мешала ей доехать. Более того, утром женщина отправила сообщение, в котором предупредила, что может не появиться из-за "независящих от неё обстоятельств".

По словам юриста, в трудовом законодательстве России не указывается, что именно является уважительной причиной невыхода на работу, поэтому их может быть много.