Россиянам объяснили, сколько денег должен заплатить работодатель за сверхурочные часы

Филиппов также напомнил, что существуют определённые ограничения. Так, например, сотруднику нельзя перерабатывать дольше четырёх часов в течение двух дней подряд. Также сверхурочная работа не должна превышать 120 часов в год. Кроме того, при переработке начальник обязан выплачивать сотруднику зарплату за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — в двойном. При этом у работника есть право выбрать дополнительный отдых вместо повышенной оплаты труда. И его продолжительность должна быть не менее того количества времени, которое было отработано сверхурочно, резюмировал юрист.