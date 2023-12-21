Россиянам объяснили, сколько денег должен заплатить работодатель за сверхурочные часы
Юрист Филиппов: Сотрудник вправе отказаться от переработок, если не произошла ЧС
Сотрудник вправе отказаться от выполнения сверхурочной работы, рассказал юрист, почётный адвокат России Никита Филиппов. Он подчеркнул, что переработки допустимы только при согласии работника, исключение составляют чрезвычайные ситуации, к примеру, производственные аварии или стихийные бедствия.
"По общему правилу отказаться от сверхурочной работы можно, поскольку Трудовой кодекс предусматривает в качестве обязательного условия привлечения работника к такой деятельности наличие его письменного согласия", — сказал эксперт в беседе с "Москвой 24".
Филиппов также напомнил, что существуют определённые ограничения. Так, например, сотруднику нельзя перерабатывать дольше четырёх часов в течение двух дней подряд. Также сверхурочная работа не должна превышать 120 часов в год. Кроме того, при переработке начальник обязан выплачивать сотруднику зарплату за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — в двойном. При этом у работника есть право выбрать дополнительный отдых вместо повышенной оплаты труда. И его продолжительность должна быть не менее того количества времени, которое было отработано сверхурочно, резюмировал юрист.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянам перечислили форс-мажоры, при которых на работу можно опаздывать. При этом, по словам экспертов, если "опоздун" на постоянной основе проявляет себя не с лучшей стороны, подобный проступок может стать поводом для увольнения.
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