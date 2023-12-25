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25 декабря, 13:03

Москвичи встретят Новый год под влиянием "метеокачелей"

Синоптик Шувалов: На этой неделе в Москве будет несколько скачков давления

На этой неделе жителей Москвы ждут метеорологические "качели" из-за скачков давления. Об этом предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Давление на этой неделе будет скакать. Сегодня пройдёт нижнюю точку 725–728 мм. Со вторника пойдёт повышение и к четвергу поднимется до 744–746 мм, чтобы в очередной раз упасть в пятницу и субботу. Метеорологические "качели" будут продолжаться всю неделю", сообщил синоптик в беседе с RT.

Температура, по мнению Шувалова, тоже будет переменчивой. Сегодня к вечеру он прогнозирует тёплый фронт и снегопад, которые сменятся снегом с дождём, 26 декабря термометры будут показывать 0...+2 °С. После этого столицу накроет тыловая часть фронта и в следующие пару дней температура снизится. В среду можно ожидать -1...-3 °С, а в четверг — -3…-5 °С. При этом дороги будут скованы гололедицей. А вот в пятницу снова потеплеет до +3 °С и пойдёт снег с дождём.

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Как уже рассказывал Лайф, начавшаяся в столице оттепель прогнала из города циклон "Ваня", который принёс в столичный регион мощные осадки и рекордные сугробы. Потепление связано с циклоном в Норвежском море. Европейская часть России находится на его южной периферии, поэтому тепло как бы "качается" из Атлантики, с запада на восток. А к Новому году в Москве может выпасть 20 сантиметров снежного покрова. Согласно долгосрочным прогнозам, в январе и феврале ожидаются обильные снегопады. Количество осадков в эти месяцы в полтора раза превысит климатическую норму.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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