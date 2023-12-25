Москвичи встретят Новый год под влиянием "метеокачелей"

"Давление на этой неделе будет скакать. Сегодня пройдёт нижнюю точку 725–728 мм. Со вторника пойдёт повышение и к четвергу поднимется до 744–746 мм, чтобы в очередной раз упасть в пятницу и субботу. Метеорологические "качели" будут продолжаться всю неделю", — сообщил синоптик в беседе с RT.

Температура, по мнению Шувалова, тоже будет переменчивой. Сегодня к вечеру он прогнозирует тёплый фронт и снегопад, которые сменятся снегом с дождём, 26 декабря термометры будут показывать 0...+2 °С. После этого столицу накроет тыловая часть фронта и в следующие пару дней температура снизится. В среду можно ожидать -1...-3 °С, а в четверг — -3…-5 °С. При этом дороги будут скованы гололедицей. А вот в пятницу снова потеплеет до +3 °С и пойдёт снег с дождём.