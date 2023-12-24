Жителей Центральной России в конце года завалит снегопадами

В последнюю неделю уходящего года Центральную Россию ожидают снегопады и дневная температура в районе нуля градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, днём ожидается около нуля, а в ночное время столбики термометров будут опускаться до -6…-1 °С, благодаря чему среднесуточная температура станет отрицательной и сугробы немного подрастут. Синоптик при этом предупредил о высоком риске гололедицы.

Кроме того, барическая пила и в целом низкое атмосферное давление могут негативно отразиться на состоянии метеозависимых людей. Так, в понедельник, 25 декабря, специалист пообещал 725 мм ртутного столба, что ниже нормы на 20–22 единицы. В выходные, однако, давление вернётся к обычным значениям.

Что касается начала года — температура будет близка к нулевой отметке. В целом январь ожидается на 4–5 градусов теплее нормы, количество осадков не превысит среднего значения, заключил Тишковец.