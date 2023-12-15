Вильфанд раскрыл, что циклон "Ваня", заваливший снегом Москву, получил имя за 220 евро

Метеослужбы, как правило, не дают имена циклонам в умеренных широтах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя нынешнего "Ваню", который завалил снегом Москву.

При этом с тропическими же циклонами совсем иная история, ведь каждый из них уникален, поэтому им и присваивают имена. Так, к примеру, нынешний циклон "Ваней" назвал факультет метеорологии Свободного университета Берлина. Специалист объяснил, что это является "коммерческим мероприятием", в котором может поучаствовать любой желающий.

"Там хороший метеорологический факультет, но они начали коммерцией заниматься и за деньги присваивают циклонам имена. Например, вы хотите подарок сделать девушке на день рождения и называете её именем циклон", — приводит РИА "Новости" слова Вильфанда.

Метеоролог добавил, что стоимость присвоения имени циклону у немецкого вуза составляет около 200 евро, а антициклону — примерно 300 евро. Это связано с тем, что антициклоны могут удерживать воздушные массы на территории гораздо дольше (в среднем от четырёх до семи дней).