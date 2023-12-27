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27 декабря, 06:15

Россиян предупредили об аномальных морозах до минус 51 градуса в ряде регионов РФ

Вильфанд сообщил об аномально холодном окончании года в 11 регионах России

В 11 регионах России прогнозируется аномально холодная и опасная погода к концу года. В некоторых областях температура воздуха опустится до минус 51 градуса. Об этом сообщил синоптик Роман Вильфанд.

"В последние дни года в Северо-Западный федеральный округ придёт холодная погода. В Архангельской области 29-31 декабря температура будет на 7-11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 мороза, в Мурманской области — морозы до 18-24 градусов, что на 7-10 градусов ниже нормы, в Коми, Вологодской области — морозы до 22-25 градусов 30 и 31 числа, что на 8-10 градусов ниже нормы", — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России.

По его словам, аномально холодная погода ожидает и жителей Дальнего Востока. Вильфанд добавил, что уже с 27 декабря в Якутии ожидается до минус 51 градуса, в Магаданской области — до минус 47 градусов, на Чукотке — до минус 48 градусов, на Камчатке — до минус 36 градусов, в Хабаровском крае — до минус 44 градусов, на Сахалине — до минус 27 градусов, в Амурской области — до минус 41 градуса. Метеоролог отметил, что это необычно холодная и опасная погода, поэтому на улицу лучше лишний раз не выходить. При этом 1 января в этих регионах также ожидается холодным.

Жителей Центральной России в конце года завалит снегопадами
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Ранее Лайф писал, что в Россию пришёл мощный двухцентровый циклон, один его центр стоит над Уралом, а другой — севернее Мурманска. Представитель Гидрометцентра РФ заявил, что влияние циклона продлится до конца текущей недели.

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Shutterstock

Ян Поланин
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