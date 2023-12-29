В мире животных: Аномальные морозы вынудили косуль "взять штурмом" Омск
Косули заполонили Омск из-за аномальной зимы
Аномальное нашествие косуль в Омске набирает обороты, с каждым днём их становится всё больше. Животные массово бродят по улицам, выбегают на дороги, мешают машинам и провоцируют собак. Местные телеграм-каналы делятся кадрами, а зоозащитники бьют тревогу.
Косули заполонили Омск на фоне аномальной зимы. Видео © t.me / Омск с огоньком
Дикие козы появились в городе ещё в начале декабря, их видели на улицах Левобережья, а теперь они расселились и в центре, и на правом берегу. Как прогнозируют в региональном Минприроды, животные не покинут город раньше февраля, поэтому было решено принять некоторые меры: приобрести снаряжение для их отлова и натянуть специальные сетки около дорог.
Первый замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута предположил, что нашествие косуль связано с аномальной зимой — ледяными дождями и сильными морозами. По его словам, в таком количестве животные раньше не заходили в город.
А ранее Лайф рассказывал, как одичавшие свиньи заполонили коммуну во Франции из-за гор мусора, которые образовались из-за забастовки сборщиков. Животные часто приходят к заполненным бакам в поисках еды. При этом местные жители боятся незваных гостей и не исключают, что ситуация может ухудшиться, ведь неприятный запах стремительно разносится по округе.
t.me / Омск с огоньком