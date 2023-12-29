В мире животных: Аномальные морозы вынудили косуль "взять штурмом" Омск

Аномальное нашествие косуль в Омске набирает обороты, с каждым днём их становится всё больше. Животные массово бродят по улицам, выбегают на дороги, мешают машинам и провоцируют собак. Местные телеграм-каналы делятся кадрами, а зоозащитники бьют тревогу.

Косули заполонили Омск на фоне аномальной зимы. Видео © t.me / Омск с огоньком

Дикие козы появились в городе ещё в начале декабря, их видели на улицах Левобережья, а теперь они расселились и в центре, и на правом берегу. Как прогнозируют в региональном Минприроды, животные не покинут город раньше февраля, поэтому было решено принять некоторые меры: приобрести снаряжение для их отлова и натянуть специальные сетки около дорог.

Первый замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута предположил, что нашествие косуль связано с аномальной зимой — ледяными дождями и сильными морозами. По его словам, в таком количестве животные раньше не заходили в город.