"Это отвратительно": Одичавшие свиньи заполонили коммуну во Франции из-за гор мусора
BFMTV: Во Франции из-за гор мусора на улицах появились одичавшие свиньи
В промышленной зоне коммуны Шатонёф-ле-Мартиг на юго-востоке Франции образовались горы мусора из-за забастовки сборщиков. Отходы спровоцировали появление на местных улицах одичавших свиней, которые часто приходят к заполненным бакам в поисках еды. Местные жители боятся незваных гостей и допускают, что ситуация может ухудшиться, ведь неприятный запах по округе разносится стремительно.
Францию из-за гор мусора заполонили одичавшие свиньи. Видео © BFMTV
"Это меня беспокоит. Это вообще не выглядит хорошо. К тому же всё сопровождается сильным ветром. Это отвратительно", — приводит BFMTV слова владельца местной парикмахерской.
Мусор в Шатонёф-ле-Мартиг не вывозят с 9 декабря — тогда работники уборочной компании стали протестовать из-за плохих условий труда. Руководство организации встретилось с представителями профсоюза, но стороны не смогли прийти к соглашению, поэтому забастовка продолжается.
Ранее Лайф писал, что нашествие трудноискоренимых гибридных "суперсвиней" из Канады угрожает США. Популяция не только опасна, но и достаточно быстро увеличивается.
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