Шокирующее видео: Полчища трупов крыс заполонили австралийский пляж

Полчища трупов крыс заполонили пляжи городка Карумба в австралийском штате Квинсленд. Шокированные местные жители делятся этими видео в соцсетях и жалуются на зловонный запах.

В австралийском штате Квинсленд на пляже города Карумба заметили умирающих крыс. Видео © news.com.au

Пользователи сообщили о появлении грызунов ещё несколько недель назад, и после этого их число стало лишь расти. Крысами усеян не только пляж, но и дороги, а также тропинки к морю. Считается, что грызуны плывут на соседний песчаный остров, чтобы найти еду, но, добравшись, теряют силы, поэтому не могут вернуться и умирают по пути. После этого их прибоем выбрасывает на берег.

"Хотя жители могут бороться, чтобы отпугивать крыс подальше от домов, мало что можно сделать, чтобы сократить их число, и пусть природа сыграет свою роль", — отметил профессор Университета Сиднея Мэтью Кроутер в беседе с порталом news.com.au.