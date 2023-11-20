Плесень и сырость: В Британии бьют тревогу из-за кишащих крысами домов военных

Жилища британских военных наводнили крысы, а на стенах комнат распространяется плесень. Об этом замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу сообщили местные депутаты, передаёт издание Evening Standard.

"Один из моих избирателей, который живёт в казарме в Шропшире, сообщил, что живёт в кишащем крысами жилье", — цитирует газета депутата от Либерально-демократической партии Хелен Морган, высказавшейся на заседании Палаты общин.

В прошлом году заражению чёрной плесенью подверглось порядка пяти тысяч домов, где была сырость. Спустя год проблема не исчезла, признался в свою очередь депутат от Лейбористской партии Крис Элмор.

Картлидж отреагировал на эти заявления, пообещав, что правительство страны выделит дополнительные средства на улучшение качества жилья военнослужащих. По его словам, в 60% домов, которые требуют ремонта, будет организована борьба с плесенью и сыростью.