Плесень и сырость: В Британии бьют тревогу из-за кишащих крысами домов военных
Британские депутаты пожаловались на крыс, плесень и сырость в домах военных
Жилища британских военных наводнили крысы, а на стенах комнат распространяется плесень. Об этом замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу сообщили местные депутаты, передаёт издание Evening Standard.
"Один из моих избирателей, который живёт в казарме в Шропшире, сообщил, что живёт в кишащем крысами жилье", — цитирует газета депутата от Либерально-демократической партии Хелен Морган, высказавшейся на заседании Палаты общин.
В прошлом году заражению чёрной плесенью подверглось порядка пяти тысяч домов, где была сырость. Спустя год проблема не исчезла, признался в свою очередь депутат от Лейбористской партии Крис Элмор.
Картлидж отреагировал на эти заявления, пообещав, что правительство страны выделит дополнительные средства на улучшение качества жилья военнослужащих. По его словам, в 60% домов, которые требуют ремонта, будет организована борьба с плесенью и сыростью.
А вот в России экологический оператор нашёл способ улучшить санитарное состояние подъездов. Для этого застройщики должны отказаться от мусоропроводов в многоквартирных домах. Заодно это сподвигнет людей к раздельному сбору мусора.
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