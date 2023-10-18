Крысы и ржавые трубы: Жильцы объяснили бунт против УК в Щёлкове, закончившийся побегом сотрудницы
Жильцы показали состояние домов под управлением УК "Паритет" в Щёлкове
Дома в подмосковном Щёлкове под управлением УК "Паритет" стоят без ремонта и имеют проблемы с отоплением, что и привело жильцов к офису компании, сотрудница которой задавила одну из женщин, решив сбежать со встречи. SHOT публикует кадры состояния зданий.
Подвал дома, который находится в ведении УК "Паритет". Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, что подвал дома полностью затоплен, из прорывов в трубе, не переставая, идёт вода. Коммуникации давно проржавели и явно требуют ремонта. Также в зданиях поселились крысы, жильцы периодически находят их мёртвыми и валяющимися на полу. По словам проживающих, ситуация не меняется уже который год.
В доме, обслуживаемом УК "Паритет" завелись крысы. Фото © t.me / SHOT
Возбуждено уголовное дело, а в офисе УК проходят обыски. Сейчас следователи допрашивают 51-летнего гендиректора фирмы Рамазана Алидибирова. На его компанию уже подано несколько исков на общую суму в 2,2 миллиона рублей.
Гендиректор УК "Паритет". Фото © t.me / SHOT
Напомним, минувшим днём 25-летняя сотрудница группы компаний "Основа" Милена, которая курирует работу УК в районе, не захотела общаться с жалующимися на работу коммунальщиков жильцами и решила сбежать на машине. Отъезжая, девушка сбила одну из жительниц, переехав ей ноги. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нарушительнице грозит от 8 лет колонии. Свою вину она не признаёт и считает, что её спровоцировали и чуть не побили.
t.me / SHOT