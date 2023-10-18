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18 октября, 07:24
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Задавившая женщину сотрудница УК в Щёлкове считает, что та сама упала под колёса

<p>Сотрудница группы компаний "Основа", сбившая женщину в Щёлкове. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/58266" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сотрудница группы компаний "Основа", сбившая женщину в Щёлкове. Обложка © SHOT

Работница управляющей компании в подмосковном Щёлкове Милена заявила, что пострадавшая сама упала ей под колёса. Об этом она рассказала SHOT, комментируя инцидент с наездом на женщину во время встречи недовольных клиентов с представителями УК.

Сотрудница УК не считает себя виноватой за наезд на женщину. Видео © t.me / SHOT

"Она уцепилась за боковое зеркало, когда я ехала. И она упала мне под колёса. Я даже не видела. Я просто хотела уехать, мне страшно было", — сказала подозреваемая.

По её словам, разгневанные жильцы провоцировали её и даже ударили, хотя она якобы даже не работает в этой УК и вообще приехала туда по другому вопросу. Свой побег с места ДТП она объяснила тем, что просто сильно испугалась.

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Как писал Лайф, накануне днём 25-летняя сотрудница группы компаний "Основа" Милена, курирующая работу УК в районе, не захотела выслушивать претензии жильцов о состоянии их домов и решила сбежать. Отъезжая на машине, она сбила одну из местных жительниц и переехала ей ноги. Женщина госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", нарушительнице грозит от 8 лет колонии.

Татьяна Миссуми
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