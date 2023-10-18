Задавившая женщину сотрудница УК в Щёлкове считает, что та сама упала под колёса
Сотрудница группы компаний "Основа", сбившая женщину в Щёлкове. Обложка © SHOT
Работница управляющей компании в подмосковном Щёлкове Милена заявила, что пострадавшая сама упала ей под колёса. Об этом она рассказала SHOT, комментируя инцидент с наездом на женщину во время встречи недовольных клиентов с представителями УК.
Сотрудница УК не считает себя виноватой за наезд на женщину. Видео © t.me / SHOT
"Она уцепилась за боковое зеркало, когда я ехала. И она упала мне под колёса. Я даже не видела. Я просто хотела уехать, мне страшно было", — сказала подозреваемая.
По её словам, разгневанные жильцы провоцировали её и даже ударили, хотя она якобы даже не работает в этой УК и вообще приехала туда по другому вопросу. Свой побег с места ДТП она объяснила тем, что просто сильно испугалась.
Как писал Лайф, накануне днём 25-летняя сотрудница группы компаний "Основа" Милена, курирующая работу УК в районе, не захотела выслушивать претензии жильцов о состоянии их домов и решила сбежать. Отъезжая на машине, она сбила одну из местных жительниц и переехала ей ноги. Женщина госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", нарушительнице грозит от 8 лет колонии.