Сотрудница УК решила сбежать от недовольных жильцов и переехала девушку в Подмосковье
SHOT: Сотрудница УК "Паритет" в подмосковном Щёлкове сбила и переехала девушку
Сотрудница управляющей компании "Паритет" в подмосковном Щёлкове сбила девушку и переехала её. Как уточняет SHOT, так она закончила встречу с недовольными жильцами. На место выехали полиция и скорая, состояние пострадавшей сейчас уточняется.
Сотрудница УК "Паритет" в подмосковном Щёлкове сбила и переехала девушку. Видео © Telegram / SHOT
Как пишет телеграм-канал, жители домов, подведомственных УК, призывали сотрудницу принять жалобы на плохое состояние коммуникаций, однако та решила просто сбежать. На видео запечатлено, что побег прошёл не без последствий: сотрудница УК переехала ноги одной из собравшихся. После этого она уже не пыталась уехать — ходила вокруг пострадавшей и кому-то звонила. Выяснилось, что автомобиль Audi, на котором сотрудница "Паритета" переехала местную жительницу, принадлежит прокатной фирме.
Ранее Лайф писал, как полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину в селе под Пермью. Всё произошло, когда стемнело. Экспертиза показала, что сотрудник полиции был трезв.
Telegram / SHOT