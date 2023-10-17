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17 октября, 13:28

Сотрудница УК решила сбежать от недовольных жильцов и переехала девушку в Подмосковье

SHOT: Сотрудница УК "Паритет" в подмосковном Щёлкове сбила и переехала девушку

Сотрудница управляющей компании "Паритет" в подмосковном Щёлкове сбила девушку и переехала её. Как уточняет SHOT, так она закончила встречу с недовольными жильцами. На место выехали полиция и скорая, состояние пострадавшей сейчас уточняется.

Сотрудница УК "Паритет" в подмосковном Щёлкове сбила и переехала девушку. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет телеграм-канал, жители домов, подведомственных УК, призывали сотрудницу принять жалобы на плохое состояние коммуникаций, однако та решила просто сбежать. На видео запечатлено, что побег прошёл не без последствий: сотрудница УК переехала ноги одной из собравшихся. После этого она уже не пыталась уехать — ходила вокруг пострадавшей и кому-то звонила. Выяснилось, что автомобиль Audi, на котором сотрудница "Паритета" переехала местную жительницу, принадлежит прокатной фирме.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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