Водитель внедорожника после странного манёвра переехал двух человек на тротуаре
На востоке Москвы автомобиль сбил двух человек на тротуаре
На юго-востоке Москвы на Люблинской улице в районе дома 92 автомобиль выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
На востоке Москвы автомобиль сбил двух человек на тротуаре. Видео © Дептранс Москвы
Судя по видео, которое опубликовало ведомство, водитель планировал выехать на дорогу, однако по какой-то причине направил свой внедорожник на тротуар. Автомобиль, набирая скорость, сбил двух человек, а затем въехал в легковушку, стоявшую перед светофором.
На месте ЧП работают оперативные службы. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства случившегося. В районе ДТП немного затруднено движение: занята одна из трёх полос в сторону выезда из города.
Напомним о недавнем происшествии в Калуге. Там 24 августа водитель в неадекватном состоянии въехал в людей, в результате чего 11 человек пострадали. Несколько раненых были госпитализированы, один из них попал в реанимацию. Экспертиза показала, что в крови лихача на момент ДТП были наркотики.
Дептранс Москвы