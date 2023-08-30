Водитель внедорожника после странного манёвра переехал двух человек на тротуаре

На юго-востоке Москвы на Люблинской улице в районе дома 92 автомобиль выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

На востоке Москвы автомобиль сбил двух человек на тротуаре. Видео © Дептранс Москвы

Судя по видео, которое опубликовало ведомство, водитель планировал выехать на дорогу, однако по какой-то причине направил свой внедорожник на тротуар. Автомобиль, набирая скорость, сбил двух человек, а затем въехал в легковушку, стоявшую перед светофором.