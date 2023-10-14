Полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину в селе под Пермью

Пермский полицейский задавил пьяного мужчину, лежащего на дороге, сообщили РИА "Новости" в краевом главке МВД. В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл 13 октября в селе Юсьва, когда стемнело.

"У дома № 11 по улице Школьной в 22:05 (20:05 мск) водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, допустил наезд на лежащего на проезжей части с признаками опьянения мужчину 1977 года рождения. В территориальном отделе внутренних дел по факту ДТП зарегистрирован материал проверки", — сообщили в ведомстве.

Там же добавили, что за рулём был сотрудник полиции. Экспертиза показала, что он был полностью трезв. Пострадавшего после случившегося госпитализировали с травмами.