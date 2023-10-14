В Туле экс-полицейский нарвался на уголовное дело, дав сыновьям табельное оружие

Экс-начальника тульского отдела полиции обвиняют в том, что он предоставил доступ своим сыновьям, один из которых ещё не достиг совершеннолетия, к служебному огнестрельному оружию для стрельбы на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

"7 июня 2023 года бывший начальник отдела полиции, находясь на стрелковом полигоне, расположенном на территории деревни Замарино Алексинского района, незаконно передал находящиеся на вооружении отдела полиции боевое огнестрельное оружие, его составные части и боеприпасы к нему своим двум сыновьям, один из которых является несовершеннолетним", — говорится в сообщении.

В отношении бывшего полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 222 УК РФ "Незаконная передача огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему". Обвиняемому грозит срок от шести до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, он является фигурантом другого уголовного дела в рамках пунктов "а" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ — "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Максимальное наказание по такому обвинению — от семи до 12 лет лишения свободы.

Бывшему полицейскому уже предъявили обвинения. В качестве меры пресечения он заключён под стражу. Следствие продолжает расследование.