"Везде грибок": Близкие задавленной в Щёлкове женщины рассказали, чего она требовала от УК

В доме женщины, которую сегодня в подмосковном Щёлкове переехал автомобиль, были проблемы с отоплением и грибок. По данному поводу она обращалась в управляющую компанию, сотрудница которой не стала выслушивать жалобы и переехала её. Об этом Лайфу рассказала свекровь пострадавшей.

Свекровь жительницы Щёлкова, которую переехал автомобиль, рассказала, чего она требовала от УК. Видео © LIFE

"Они дают постоянно заявки в ЕРКЦ. У них нет отопления, очень холодно, везде грибок. Ребёнок замерзает, часто болеет. Вот она с утра ходила в ЕРКЦ, потом пошла туда [в УК]. Она постоянно туда ходит", — отметила женщина.

В УК Наталья обращается уже не первый год. В какой-то момент она уехала в Саранск к матери, а неделю назад вернулась и стала ходить туда каждый день. Родственники говорят, что такая ситуация продолжается уже лет пять.

"Я вообще в шоке. Я ещё в себя не пришла. Я увидела это видео, я не поняла, что это Наташа", — призналась свекровь пострадавшей.

Собеседница Лайфа также рассказала, что Наталья работает санитаркой в той же больнице, где сейчас лежит в реанимации. 14-летняя дочка плачет и переживает за мать, однако та успокоила её "бодрым" голосом, когда позвонила. Мужа Натальи Алексея не впустили к ней в палату.