Девушке, переехавшей жительницу Щёлкова, грозит от восьми лет колонии

От восьми лет колонии может грозить сотруднице компании, которая переехала на машине жительницу подмосковного Щёлкова. По факту наезда уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пока обвинения девушке не предъявлены, она находится в отделении полиции.

По уточнённым данным SHOT, 25-летняя Милена работает в группе компаний "Основа". Эта организация курирует работу всех управляющих компаний в районе, где произошёл инцидент, в том числе — УК "Паритет", к которой у местных жителей и оказались претензии.

Как рассказала Лайфу председатель коллегии адвокатов "Власова и партнёры" Ольга Власова, наказание виновницы ДТП будет зависеть от тяжести нанесённого вреда.

"Сотруднице УК грозит уголовная ответственность в зависимости от тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей (длительности потери трудоспособности, какие конкретно кости ног сломаны, какие переломы и, конечно, какие в целом последствия для здоровья). Это будет уже в рамках следствия определять судебно-медицинская экспертиза. В случае если последствия наезда повлекут тяжкий вред здоровью пострадавшей женщины, наказание будет суровым, санкция ст. 111 УК РФ предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы", — отметила Власова.

Адвокат считает, что в любом случае сотруднице придётся возмещать вред пострадавшей и компенсировать моральные страдания. Власова посоветовала виновнице ДТП озаботиться этим уже сейчас, принести извинения женщине и предложить помощь — в первую очередь материальную — на оплату лечения. В дальнейшем это поможет смягчить наказание, подчеркнула собеседница Лайфа.