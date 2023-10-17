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17 октября, 14:11

У сбитой сотрудницей УК женщины в Щёлкове сломана правая голень и стопа

У 39-летней женщины, которую сбила сотрудница УК "Паритет" в подмосковном Щёлкове, сломана нога в двух местах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сотрудница УК "Паритет" в подмосковном Щёлкове сбила и переехала женщину. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, пострадавшей по имени Наталья зафиксировали переломы правой голени и стопы. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Между тем с 25-летней сотрудницей УК сейчас работают полицейские. Ситуацию также контролирует прокуратура.

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Как сообщал Лайф, сотрудница "Паритета" не хотела выслушивать претензии жильцов об ужасающем состоянии их домов и решила сбежать от них на авто. В итоге она сбила одну из женщин и переехала ей ноги.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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