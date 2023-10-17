У сбитой сотрудницей УК женщины в Щёлкове сломана правая голень и стопа

У 39-летней женщины, которую сбила сотрудница УК "Паритет" в подмосковном Щёлкове, сломана нога в двух местах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сотрудница УК "Паритет" в подмосковном Щёлкове сбила и переехала женщину. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, пострадавшей по имени Наталья зафиксировали переломы правой голени и стопы. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Между тем с 25-летней сотрудницей УК сейчас работают полицейские. Ситуацию также контролирует прокуратура.