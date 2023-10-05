В Москве пожилой водитель "форда" сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
Водитель сбил женщину и ребёнка в Москве. Обложка © LIFE
В Москве пожилой водитель "форда" сбил женщину и десятилетнего ребёнка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как стало известно Лайфу, мужчина ехал на красный сигнал светофора.
В Москве на Носовихинском шоссе сбили женщину и ребёнка. Видео © LIFE
Инцидент произошёл на Носовихинском шоссе. Мальчик, переходивший дорогу, был на самокате. Обоих пострадавших госпитализировали, у них диагностировали ушибы. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД.
Ранее Лайф рассказывал, что в Балашихе четыре человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком. Инцидент произошёл на Звёздной улице. Водитель автомобиля Chery выехал на встречку и врезался в КамАЗ.