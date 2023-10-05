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5 октября, 12:47

В Москве пожилой водитель "форда" сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

<p>Водитель сбил женщину и ребёнка в Москве. Обложка © LIFE</p>

Водитель сбил женщину и ребёнка в Москве. Обложка © LIFE

В Москве пожилой водитель "форда" сбил женщину и десятилетнего ребёнка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как стало известно Лайфу, мужчина ехал на красный сигнал светофора.

В Москве на Носовихинском шоссе сбили женщину и ребёнка. Видео © LIFE

Инцидент произошёл на Носовихинском шоссе. Мальчик, переходивший дорогу, был на самокате. Обоих пострадавших госпитализировали, у них диагностировали ушибы. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД.

В Петербурге водитель Porsche на скорости влетел в ограждение и погиб

В Петербурге водитель Porsche на скорости влетел в ограждение и погиб

Ранее Лайф рассказывал, что в Балашихе четыре человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком. Инцидент произошёл на Звёздной улице. Водитель автомобиля Chery выехал на встречку и врезался в КамАЗ.

Илья Суриков
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