В Москве пожилой водитель "форда" сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

В Москве пожилой водитель "форда" сбил женщину и десятилетнего ребёнка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как стало известно Лайфу, мужчина ехал на красный сигнал светофора.

В Москве на Носовихинском шоссе сбили женщину и ребёнка. Видео © LIFE

Инцидент произошёл на Носовихинском шоссе. Мальчик, переходивший дорогу, был на самокате. Обоих пострадавших госпитализировали, у них диагностировали ушибы. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД.