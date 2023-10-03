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3 октября, 09:03

В Петербурге водитель Porsche на скорости влетел в ограждение и погиб

<p>В Петербурге водитель Porsche погиб при столкновении с ограждением. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/spb_police78" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петербургская полиция</a></p>

В Петербурге водитель Porsche погиб при столкновении с ограждением. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе водитель Porsche врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП водитель скончался. В региональном МВД уточнили, что инцидент произошёл вечером 2 октября. За рулём иномарки был 34-летний мужчина. В полиции уточнили, что он неверно выбрал скорость движения.

"В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Илья Суриков
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