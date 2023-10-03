В Петербурге водитель Porsche на скорости влетел в ограждение и погиб
В Петербурге водитель Porsche погиб при столкновении с ограждением. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе водитель Porsche врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП водитель скончался. В региональном МВД уточнили, что инцидент произошёл вечером 2 октября. За рулём иномарки был 34-летний мужчина. В полиции уточнили, что он неверно выбрал скорость движения.
"В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Бурятии виновник ДТП скрылся с места происшествия, бросив жену и младенца, которые пострадали в аварии. В итоге мужчину удалось задержать. Его привлекли к административной ответственности.