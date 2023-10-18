Попавшая под колёса сотрудницы УК в Щёлкове заявила, что у неё нет переломов
Женщина, попавшая под колёса "ауди" сотрудницы управляющей компании в подмосковном Щёлкове, рассказала Лайфу о самочувствии и планах относительно обидчицы. По её словам, врачи не выявили переломов.
"Врачи пока ничего не говорят, но переломов нет. Всё нормально, осталось проверить связки, сухожилия, сейчас анализы берут. Нога очень сильно болит, ну, и шок", — поделилась пострадавшая.
Девушка отметила, что после ДТП сотрудница УК не стала оказывать ей помощь и попыталась скрыться, но люди помешали этому. Далее судьба обидчицы находится в руках закона, добавила она. В суд жительница Щёлкова подавать пока не думала.
"Как простить за такое?" — отметила собеседница Лайфа.
Напомним, минувшим днём 25-летняя сотрудница группы компаний "Основа" Милена, которая курирует работу УК в районе, не захотела общаться с жалующимися на работу коммунальщиков жильцами и решила сбежать. Отъезжая на своём "ауди", девушка сбила одну из жительниц, переехав ей ноги. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", нарушительнице грозит от восьми лет колонии. Сама Милена слёзно утверждает, что не видела пострадавшую и вообще не работает там.