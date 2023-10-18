Попавшая под колёса сотрудницы УК в Щёлкове заявила, что у неё нет переломов

Женщина, попавшая под колёса "ауди" сотрудницы управляющей компании в подмосковном Щёлкове, рассказала Лайфу о самочувствии и планах относительно обидчицы. По её словам, врачи не выявили переломов.

"Врачи пока ничего не говорят, но переломов нет. Всё нормально, осталось проверить связки, сухожилия, сейчас анализы берут. Нога очень сильно болит, ну, и шок", — поделилась пострадавшая.

Девушка отметила, что после ДТП сотрудница УК не стала оказывать ей помощь и попыталась скрыться, но люди помешали этому. Далее судьба обидчицы находится в руках закона, добавила она. В суд жительница Щёлкова подавать пока не думала.