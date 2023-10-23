Разведка Франции обвинила российских журналистов в психозе жителей из-за клопов

Разведка Франции обвинила российские СМИ в том, что они якобы способствовали развитию психоза у жителей республики из-за распространения постельных клопов. Об этом сообщает телерадиокомпания BFM TV.

Согласно информации журналистов, разведывательное сообщество Франции совершенно серьёзно рассматривает версию о том, что Россия причастна к росту количества публикаций о клопах в общественных местах в стране, в частности в транспорте, отелях, кинотеатрах. Подобные новости привели к психозу французов, а виноваты в этом якобы российские медиа, "подпитывавшие тему".

Телерадиокомпания утверждает, что некоторые статьи недостоверны и основывались на несуществующих материалах французских изданий. Так, речь идёт о публикации, в которой утверждалось, что Франция испытывает нехватку химикатов из-за введённых против России санкций. В ещё одном материале рост числа клопов в республике связывали с прибытием украинских беженцев. По словам журналистов BFM TV, эту информацию их российские коллеги якобы взяли из несуществующей французской статьи.

Примечательно, что о нашествии клопов писали медиа по всему миру, в том числе американская газета The New York Times и британская корпорация Би-би-си, но на их роль в "нагнетании истерии" французская разведка не указывает. При этом уточняется, что Россия не имеет никакого отношения непосредственно к наплыву насекомых.