Разведка Франции обвинила российских журналистов в психозе жителей из-за клопов
BFM: Разведка Франции обвинила российские СМИ в психозе жителей из-за клопов
Разведка Франции обвинила российские СМИ в том, что они якобы способствовали развитию психоза у жителей республики из-за распространения постельных клопов. Об этом сообщает телерадиокомпания BFM TV.
Согласно информации журналистов, разведывательное сообщество Франции совершенно серьёзно рассматривает версию о том, что Россия причастна к росту количества публикаций о клопах в общественных местах в стране, в частности в транспорте, отелях, кинотеатрах. Подобные новости привели к психозу французов, а виноваты в этом якобы российские медиа, "подпитывавшие тему".
Телерадиокомпания утверждает, что некоторые статьи недостоверны и основывались на несуществующих материалах французских изданий. Так, речь идёт о публикации, в которой утверждалось, что Франция испытывает нехватку химикатов из-за введённых против России санкций. В ещё одном материале рост числа клопов в республике связывали с прибытием украинских беженцев. По словам журналистов BFM TV, эту информацию их российские коллеги якобы взяли из несуществующей французской статьи.
Примечательно, что о нашествии клопов писали медиа по всему миру, в том числе американская газета The New York Times и британская корпорация Би-би-си, но на их роль в "нагнетании истерии" французская разведка не указывает. При этом уточняется, что Россия не имеет никакого отношения непосредственно к наплыву насекомых.
Напомним, ранее Лайф писал, что Франция столкнулась с нашествием клопов. Власти решили бороться с насекомыми на законодательном уровне. Местные жители находят их не только в своих кроватях, но и в больницах, а также во многих общественных местах. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона назвала проблему борьбы с клопами приоритетной. Нашествие постельных клопов во Франции угрожает и Эстонии. Ветеринар Михаил Шеляков не исключил, что клопы также могут "вторгнуться" в Россию.
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