Британию вслед за Францией захлестнула настоящая "клоповая чума"
Daily Mail: Великобритания столкнулась с масштабным нашествием клопов
Великобритания переживает настоящее нашествие постельных клопов, с которым не справляются местные жители. Эти насекомые появились в Уилтшире и Суиндоне, а также в Лутоне, Бедфордшире, Манчестере, Лондоне и ряде других территорий. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, жители Уилтшира выбрасывают матрасы и диваны после обнаружения клопов в своих домах. В одном из ресторанов графства Сомерсет насекомыми был сильно покусан малолетний ребёнок. Клопов заметили даже в лондонском метро. Издание называет происходящее "клоповой чумой". Многие британцы и местные власти утверждают, что одноразовая дезинсекция не решает проблему, зачастую требуется несколько дополнительных процедур.
"Я лично знаю человека в Суиндоне, который был самым чистоплотным, что вы только можете найти, но у него появились клопы, когда кто-то из его знакомых по неосторожности принёс их к нему домой", — цитирует издание одного из местных жителей.
В Великобритании считают, что страна могла "заразиться" клопами от Франции, которая сейчас переживает жуткое нашествие этих насекомых. Всё из-за удобного и регулярного транспортного сообщения между двумя странами, а также турнира Кубка мира по регби в Британии, на который приезжают в том числе зрители из Франции.
Напомним, Франция столкнулась с нашествием клопов. Власти решили бороться с насекомыми на законодательном уровне. Местные жители находят их не только в своих кроватях, но и в больницах, а также во многих общественных местах. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона назвала проблему борьбы с клопами приоритетной. Нашествие постельных клопов во Франции угрожает Эстонии. Ветеринар Михаил Шеляков не исключил, что клопы могут "вторгнуться" и в Россию.
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