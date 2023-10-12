В Эстонии испугались нашествия суперклопов из Франции

Ситуация с распространением клопов во Франции и рост их популяции представляет настоящую угрозу для других европейских стран, в том числе Эстонии. Об этом пишет журналист Сандра Саар для эстонского портала ERR.

Обозреватель отметила, что на сегодняшний день клопов в Париже можно встретить в вагонах метро и во многих больницах, причём ситуация усложняется любовью французов к путешествиям, в результате которых насекомые могут быть просто переброшены на другие территории.

Из-за чего возникла "клоповая вспышка", пока неизвестно, однако энтомолог из Тартуского университета Мати Мартин объяснил, что жучки родом из Средиземноморья любят тёплый климат, поэтому тёплые французские постели для них являются одной из самых подходящих сред обитания. По одной из версий, такая миграция клопов также может быть связана с новой мутацией, которая повысила их активность.