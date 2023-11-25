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25 ноября, 07:45

США снова под угрозой нашествия трудноискоренимых "суперсвиней" из Канады

AP: Трём штатам США на границе с Канадой грозит нашествие "суперсвиней"

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Нашествие трудноискоренимых гибридных "суперсвиней" из Канады вновь угрожает США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, растущая популяция гигантских животных может перекинуться к югу от границы. Справиться с угрозой и остановить вторжение сейчас пытаются сразу три американских штата — Миннесота, Северная Дакота и Монтана. В ином случае их ждут серьёзные проблемы, которые сейчас наблюдаются в канадских Альберте, Манитобе и Саскачеване.

Как отмечают журналисты, популяция "суперсвиней" не только опасна, но и довольно быстро увеличивается. Этому способствует сочетание высокой выживаемости диких кабанов и большой плодовитости домашних свиней. По мнению профессора Университета Саскачевана Райана Брука, их вид является самым инвазивным в мире и даже может привести к глобальной экологической катастрофе.

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Как рассказывал Лайф, Америку "суперсвиньи" терроризируют уже не первый год. Животные появились ещё в конце прошлого века при скрещивании диких кабанов и обычных свиней — люди таким образом хотели получить больше мяса, однако допустили просчёт. Некоторым особям тогда удалось сбежать, в результате чего популяция быстро распространилась по Канаде. Усложняется ситуация и тем, что это невероятно умные и неуловимые животные, выживающие даже при экстремальных температурах.

Николь Вербер
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