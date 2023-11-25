США снова под угрозой нашествия трудноискоренимых "суперсвиней" из Канады

Нашествие трудноискоренимых гибридных "суперсвиней" из Канады вновь угрожает США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, растущая популяция гигантских животных может перекинуться к югу от границы. Справиться с угрозой и остановить вторжение сейчас пытаются сразу три американских штата — Миннесота, Северная Дакота и Монтана. В ином случае их ждут серьёзные проблемы, которые сейчас наблюдаются в канадских Альберте, Манитобе и Саскачеване.

Как отмечают журналисты, популяция "суперсвиней" не только опасна, но и довольно быстро увеличивается. Этому способствует сочетание высокой выживаемости диких кабанов и большой плодовитости домашних свиней. По мнению профессора Университета Саскачевана Райана Брука, их вид является самым инвазивным в мире и даже может привести к глобальной экологической катастрофе.