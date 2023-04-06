В Бразилии суперсвинья за один заход родила шокирующее количество поросят

В Бразилии на ферме Факсинал-дус-Гедес свинья родила 41 поросёнка, это событие называют исключительным, сообщает Daily Star. Животное за продуктивность в воспроизводстве потомства даже прозвали суперсвиньёй.

"Из-за большого количества поросят нам пришлось отдать некоторых из них на кормление другим свиноматкам", — рассказал фермер Эрнани Фунини.

По его словам, роды продолжались около четырёх часов. Такое количество поросят стало шокирующим, поскольку обычно свинья рожает около 12 детёнышей, а максимальное количество может составлять 24. Рекордное число поросят связывают с хорошим питанием и благоприятными условиями жизни животного.