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6 апреля, 17:34

В Бразилии суперсвинья за один заход родила шокирующее количество поросят

В Бразилии свинья родила 41 поросёнка за четыре часа

<p>Свинья родила 41 поросёнка в Бразилии. Фото © <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/incredible-super-pig-gives-birth-29605933" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Star</a></p>

Свинья родила 41 поросёнка в Бразилии. Фото © Daily Star

В Бразилии на ферме Факсинал-дус-Гедес свинья родила 41 поросёнка, это событие называют исключительным, сообщает Daily Star. Животное за продуктивность в воспроизводстве потомства даже прозвали суперсвиньёй.

"Из-за большого количества поросят нам пришлось отдать некоторых из них на кормление другим свиноматкам", — рассказал фермер Эрнани Фунини.

По его словам, роды продолжались около четырёх часов. Такое количество поросят стало шокирующим, поскольку обычно свинья рожает около 12 детёнышей, а максимальное количество может составлять 24. Рекордное число поросят связывают с хорошим питанием и благоприятными условиями жизни животного.

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Илья Суриков
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