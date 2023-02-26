США столкнулись с вторжением гигантских и неуловимых "суперсвиней"

В США столкнулись с нашествием гигантских гибридных "суперсвиней", которые представляют опасность не только для окружающей среды, но и для человека, передаёт The Guardian.

Речь идёт о животных, которые появились в конце прошлого века в результате скрещивания диких кабанов и обычных свиней с целью получения ещё большего количества мяса. Тогда некоторым особям удалось "сбежать", и популяция быстро распространилась по Канаде.

Как пишет обозреватель издания Адам Гэббат, это невероятно умные неуловимые животные, которые могут выживать при экстремальных температурах. "Суперсвиньи" весом до 300 килограммов прокладывают туннели под снегом и оборудуют пещеры, чтобы укрыться от холода, а пищу добывают благодаря "острым как бритва клыкам".

Они несут огромный ущерб окружающей среде: поедают урожай, уничтожают деревья, убивают индеек, оленей и лосей. Кроме того, животные загрязняют воду, распространяют болезни и создают "риск для здоровья и безопасности человека".

"Дикие свиньи — самые опасные инвазивные крупные млекопитающие на планете. <...> Возможно, ещё с 2010 по 2012 год был существенный шанс найти и избавиться от них. Но сейчас они настолько широко распространились и столь многочисленны, что искоренение невозможно", — указал журналист.