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9 декабря, 15:38

Британцы забили тревогу из-за "ядерных" котов, в фекалиях которых нашли плутоний

Daily Mail: Британцы жалуются на ядерный комплекс из-за "радиоактивных" кошек

Жители британского города Сискейл, который расположен рядом с ядерным комплексом "Селлафилд", пожаловались на нашествие "радиоактивных" котов. В фекалиях хвостатых нашли плутоний и цезий, сообщает Daily Mail.

Оказалось, что сотрудники "Селлафилда" подкармливают бездомных животных, в результате в городе появилась целая стая из почти 100 "радиоактивных" котов. Местные жители протестуют и обвиняют руководство ядерного комплекса в том, что оно ставит под угрозу безопасность людей.

"Стая диких кошек выросла после того, как рабочие "Селлафилда", крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб", — говорится в сообщении издания.

В свою очередь руководство "Селлафилда" отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что кошки никоим образом не угрожают местным жителям. Тем не менее активисты из Radiation Free Lakeland подчёркивают, что проблема с животными стала уже системной, так как хвостатых переселяют в приюты и дома. Однако в ядерном комплексе продолжают настаивать на том, что кошки абсолютно не опасны как для новых хозяев, так и для усатых сородичей.

Атомный комплекс "Селлафилд" находится на берегу Ирландского моря в графстве Камбрия на северо-западе Англии. Это первая АЭС, построенная в капиталистической стране в 1956 году. Первую промышленную атомную электростанцию в мире — Обнинскую АЭС — запустили в СССР в 1954 году.

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А ранее Лайф писал, что Чернобыль можно полностью заселить людьми уже сейчас. По словам биологов, сегодня радиоактивный фон там гораздо меньше, чем в магазинных бананах. Так, те, кто обживают зону отчуждения, спокойно выращивают там овощи и фрукты, а также вовсю пользуются колодцами с водой.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Исакова
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