В Европе выяснили причину появления "радиоактивных" кабанов, и дело не Чернобыле

В организме диких кабанов в Центральной Европе обнаружили высокий уровень заражения радиацией, вызванный испытаниями ядерного оружия в ХХ веке, а не аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, как считалось ранее. Об этом говорят данные исследования, опубликованного в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

В своей работе учёные изучили 48 проб мяса диких кабанов, обитающих на юге Германии. В большинстве из них зафиксирован высокий уровень содержания радиоактивного цезия.

"Шестидесятилетний радиоцезий, образовавшийся после испытаний ядерного оружия, значительно способствует печально известному уровню заражения диких кабанов в Центральной Европе", — сделан вывод в научной работе.