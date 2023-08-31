В Европе выяснили причину появления "радиоактивных" кабанов, и дело не Чернобыле
EST: Кабаны в Европе заражены радиацией после ядерных испытаний ХХ века
В организме диких кабанов в Центральной Европе обнаружили высокий уровень заражения радиацией, вызванный испытаниями ядерного оружия в ХХ веке, а не аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, как считалось ранее. Об этом говорят данные исследования, опубликованного в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).
В своей работе учёные изучили 48 проб мяса диких кабанов, обитающих на юге Германии. В большинстве из них зафиксирован высокий уровень содержания радиоактивного цезия.
"Шестидесятилетний радиоцезий, образовавшийся после испытаний ядерного оружия, значительно способствует печально известному уровню заражения диких кабанов в Центральной Европе", — сделан вывод в научной работе.
Ранее эксперт по безопасности радиоактивных отходов сообщил, что после слива воды с аварийной АЭС "Фукусима" обитатели Тихого океана будут накапливать радиацию, которая может нанести колоссальный вред человеку при попадании внутрь. Избыток радиации для одних может стать спусковым крючком, который приведёт к ухудшению здоровья, а для других это прямой путь к онкологическому заболеванию.
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