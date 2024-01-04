Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с 1894 года

Температура в Москве в ночь на 4 января этого года опустилась до -27,1 градуса Цельсия. Это максимальные показатели с начала зимы, сообщил в своём телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

"В Москве морозы вышли на пик — на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градуса, на Балчуге было минус 24,8 градуса, в Тушино — минус 27,1 градуса. К 08:00 мороз в столице окреп до минус 26,9. Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы", — говорится в сообщении.

По его словам, предыдущий морозный рекорд был поставлен в 1894 году. В ту ночь метеорологи зафиксировали в городе -34,3 градуса.