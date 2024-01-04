Регион

Уведомления отключены

4 января, 08:10

Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с 1894 года

Температура в Москве в ночь на 4 января опустилась до -27,1 градуса

Температура в Москве в ночь на 4 января этого года опустилась до -27,1 градуса Цельсия. Это максимальные показатели с начала зимы, сообщил в своём телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

"В Москве морозы вышли на пик — на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градуса, на Балчуге было минус 24,8 градуса, в Тушино — минус 27,1 градуса. К 08:00 мороз в столице окреп до минус 26,9. Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы", — говорится в сообщении.

По его словам, предыдущий морозный рекорд был поставлен в 1894 году. В ту ночь метеорологи зафиксировали в городе -34,3 градуса.

В Москве 3 января наступило самое холодное утро за последние 74 года
В Москве 3 января наступило самое холодное утро за последние 74 года

Ранее Лайф писал, что ночью, 2 января, в Москве зафиксировали ледяные иглы — редкое атмосферное явление, которое иногда называют алмазной, серебряной пылью или осадками ясного неба. Иглы образовались на фоне аномальных морозов.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Новосильцев Артур

Ян Поланин
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров