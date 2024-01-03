Синоптик рассказал о редком явлении в Москве из-за аномальных морозов

Минувшей ночью в небе Москвы зафиксировали ледяные иглы — редкое атмосферное явление, которое иногда называют алмазной, серебряной пылью или осадками ясного неба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ледяные иглы отмечались на метеостанциях Домодедово (с 22:30 до 08:30 мск), Шереметьево (05:30, 07:00 мск) и на подмосковном "полюсе" холода Черусти (с 21:00 до 06:00 мск) с ухудшением видимости до 2,3–3 километров", — написал он в телеграм-канале.

Эксперт пояснил, что явление представляет собой твёрдые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Оно возникает в очень холодную погоду и не опасно для человека.

К слову, именно ледяные иглы иногда образуют в ночное время светящиеся "столбы", идущие от фонарей вверх в небо. Чаще всего они наблюдаются в Арктике и Антарктике, где могут продолжаться по несколько дней.