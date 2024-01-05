Москвичей предупредили об аномальных морозах до 8 января
МЧС РФ: С 6 по 8 января в Москве сохранится погода на 7-15 градусов ниже нормы
С 6 по 8 января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы, сообщило главное управление МЧС России по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 8 января в городе Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы", — сказали в пресс-службе.
В МЧС посоветовали не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей приборы, а при использовании обогревателей не допускать перегрузки сети и оставлять их без присмотра. Также в ведомстве предупредили, что нельзя оставлять детей одних в помещении с включенными электроприборами.
Напомним, как отмечал синоптик Михаил Леус, утро 3 января в Москве стало самым холодным за последние 74 года. Температура воздуха в столичном регионе опустилась до 25,2 градуса ниже нуля
ТАСС / Сергей Карпухин