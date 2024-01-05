Москвичей предупредили об аномальных морозах до 8 января

С 6 по 8 января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы, сообщило главное управление МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 8 января в городе Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы", — сказали в пресс-службе.

В МЧС посоветовали не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей приборы, а при использовании обогревателей не допускать перегрузки сети и оставлять их без присмотра. Также в ведомстве предупредили, что нельзя оставлять детей одних в помещении с включенными электроприборами.