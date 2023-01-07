Тест на память: 10 киношедевров, которые можно угадать всего по одной цитате

Из популярных кинокартин быстро разлетаются попавшие в яблочко фразы, становясь крылатыми. Стоит только произнести такую, собеседник сразу же понимает отсылку. Вот несколько примеров цитат, которые можно встретить в речи многих. Угадаете названия фильмов по одной фразе?

"Не нужно думать. Нужно знать"

Фильм "Криминальное чтиво". Фрагмент видео © Giphy / GIPHY Capture

Одна из самых популярных картин известного режиссёра Квентина Тарантино — "Криминальное чтиво". В фильме можно полюбоваться не только молоденькой и сексапильной Умой Турман, но и послушать философские рассуждения двух бандитов — Винсента Вега и Джулса Винфилда. Кино, кадры из которого до сих пор встречаются в мемах, а ведь на экраны "Чтиво" вышло аж в 1994 году! Вот она — настоящая популярность.

"Ты не пройдёшь"

Фильм "Властелин колец: Братство Кольца". Фрагмент видео © Giphy

Знаменитая сцена из первого фильма "Властелин колец: Братство Кольца", в котором маг Гэндальф падает в пропасть, спасая друзей-хоббитов. Чудовищу перед собой герой уверенно говорит: "Ты не пройдёшь". В этом же эпизоде была ещё одна крылатая фраза "Бегите, глупцы", также сказанная белым магом. Обе цитаты особенно популярны у молодёжи.

"Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд"

Фильм "Умри, но не сейчас". Фрагмент видео © Giphy / James Bond 007

Первый фильм, рассказывающий про приключения секретного агента 007 Джеймса Бонда, вышел на экраны в далёком 1962 году. И пусть за столько лет сменился не один актёр, исполнявший главную роль, крылатое выражение осталось в памяти нескольких поколений и до сих пор звучит из динамиков телевизоров.

"Следуй за белым кроликом"

Фильм "Матрица". Фрагмент видео © Tumblr.com / feasibilities

"Матрица" — по-настоящему легендарный фильм, снятый по сценарию на тот момент ещё братьев Вачовски. Антиутопия, повествующая о будущем, в котором реальность для большинства людей — симуляция, поглощающая мозг в ловушку. В самом начале картины, когда главного героя пытались заманить в матрицу, на компьютере была фраза "Следуй за белым кроликом". Альтернативная история Алисы, которая превратилась в Киану Ривза и сражалась за свободу всего человечества.

"На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине"

Фильм "Достучаться до небес". Фрагмент видео © Cinemafia.ru

Грустная, философская, с таким важным смыслом лента "Достучаться до небес" знакома большинству зрителей пронизывающей печалью. В этом фильме отражена борьба за жизнь и мечты двух приятелей, которые метафорами напоминают смотрящим, как важно жить здесь и сейчас. Именно эти слова, сказанные в конце кинокартины одним из главных героев, заставляли задуматься и вызывали слёзы.

"А теперь Горбатый! Я сказал — Горбатый!"

Фильм "Место встречи изменить нельзя". Фрагмент видео © Liveinternet.ru / Donnarossa

Читаете эту фразу и сразу вспоминаете низкий голос Владимира Высоцкого? Тогда вы на верном пути и отгадали, что это цитата из культового советского пятисерийного фильма "Место встречи изменить нельзя". И пусть премьера прошла в 1979 году, до сих пор в Сети и разговорах людей разного возраста проскальзывает это выражение.

"Верно говорят, умирать — так с музыкой!"

Фильм "В джазе только девушки". Фрагмент видео © Giphy / Maudit

История про двух чикагских музыкантов, которые случайно становятся свидетелями преступления и переодеваются в женщин, чтобы уехать из города во Флориду. Звучит абсурдно? Отнюдь, это же тот самый фильм "В джазе только девушки", в котором даже Мэрилин Монро играла. Старый, чёрно-белый, но такой интересный и забавный. Стоит посмотреть эту кинокартину хотя бы раз, и никогда больше забыть её не сможете. Кстати, знаменитая песня I wanna be loved by you, спетая Мэрилин, играла именно в этом фильме.

"И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат"

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Фрагмент видео © Gfycat

Эта цитата веет зимним настроением и ностальгией, потому что ленту традиционно показывают в канун Нового года. Ещё один замечательный советский фильм, который смотрел буквально каждый. "Иван Васильевич меняет профессию" — комедия про перемещения во времени: царь Иван Грозный оказывается в Советском Союзе, а его двойник остаётся в прошлом. Люди старшего поколения вообще могут это кино полностью пересказать цитатами.

"Билет, который я выиграл, был для меня лучшим подарком судьбы. Я повстречал тебя! За это я благодарен ей, Роза! Глубоко благодарен!"

Фильм "Титаник". Фрагмент видео © Giphy

Билет, Роза… нет, это не слова Маленького принца. Это говорит юный Леонардо Ди Каприо, играя Джека в легендарной драме "Титаник". Сколько слёз девушки пролили над финалом этого фильма за 25 лет его существования.

"Если Хатико хочет ждать, он должен ждать"

Фильм "Хатико". Фрагмент видео © Tenor.com