"Не нужно думать. Нужно знать"

"Ты не пройдёшь"

"Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд"

"Следуй за белым кроликом"

"На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине"

"А теперь Горбатый! Я сказал — Горбатый!"

"Верно говорят, умирать — так с музыкой!"

История про двух чикагских музыкантов, которые случайно становятся свидетелями преступления и переодеваются в женщин, чтобы уехать из города во Флориду. Звучит абсурдно? Отнюдь, это же тот самый фильм "В джазе только девушки", в котором даже Мэрилин Монро играла. Старый, чёрно-белый, но такой интересный и забавный. Стоит посмотреть эту кинокартину хотя бы раз, и никогда больше забыть её не сможете. Кстати, знаменитая песня I wanna be loved by you, спетая Мэрилин, играла именно в этом фильме.