5 самых любимых открыток СССР художника Зарубина, которыми до сих пор все восхищаются Оглавление Пять новогодних открыток Зарубина Судьба художника Зарубина Зарубин на аукционах Судьба главного по открыткам в СССР Как в голове художника, прошедшего фашистские трудовые лагеря, рождались советские шедевры для новогодних открыток, которые стали классикой для народа и открытием на Западе для коллекционеров. 69254 69254 Художник-мультипликатор Владимир Зарубин. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Public Domain

Владимир Зарубин был одним из художников, который в буквальном смысле слова "нарисовал" советский Новый год, вложив в него новый, сказочный смысл и создав позднюю советскую эстетику праздника. Его открытками вдохновлялись создатели карнавальных костюмов, мультфильмов, праздничных представлений и даже детских сказок. А в современном коллекционировании открыток — филокартии — есть даже именное направление Владимира Зарубина. Что немудрено, ведь открытки художника выходили тиражами в миллионы экземпляров. И, несмотря на это, цена некоторых карточек и сейчас достигает 50 тысяч рублей.

Пять новогодних открыток Зарубина











На студии "Союзмультфильм" ценили усидчивость, кропотливость, внимательность, ведь советские рисованные мультфильмы снимали годами. Зарубин принял участие в съёмках 104 мультфильмов, среди которых оказались "Ну погоди!", "Маугли", "Бременские музыканты", знаменитый фантастический мультфильм "Тайна третьей планеты", "Шёл трамвай десятый номер", "Три банана", "Приключения Васи Куролесова", "Жил-был пёс" и другие.

Зарубин принял участие в съёмках 104 мультфильмов. Фото © "Тайна третьей планеты", режиссёр Роман Качанов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk.ru

Судьба художника Зарубина

Зарубин считался одним из лучших мультипликаторов, отдавал все силы любимому делу, но судьба его была сложной. С одной стороны, он был окружён творческими людьми, с другой стороны, мало кто в СССР приветствовал свободу творчества. Творить приходилось в строгих рамках цензуры, а на студии художниками руководили всё те же номенклатурщики, которые, может, ничего и не понимали в искусстве, зато твёрдо знали, что такое план, доходы и линия партии.

Открытки стали для Зарубина отдушиной, творчеством, в котором он мог не ограничивать себя и которым мог радовать других. Ну как не ограничивать... Цензура была везде. Чиновники не понимали, почему герои художника — сказочные ёжики и зайцы ходят в сапогах и почему они вообще ходят на двух лапах и разговаривают. Где румяные пионеры и пионерки, пионерские костры и юный, кудрявый Ильич? Что за мещанство в советском творчестве? Что за слащавые зайчики, белочки, снеговики... Где социалистический реализм и правда жизни?

Но зайчики, белочки и другие зарубинские персонажи были настолько обаятельны, что завернуть их у цензоров не было никакой возможности, ведь кроме идеологии был еще план, который следовало выполнять. Первые же открытки вышли в 1962 году тиражом в пять миллионов экземпляров и были раскуплены: советские граждане и особенно дети быстро оценили позитивных, радостных зверюшек Зарубина.











Он рисовал поздравительные открытки, открытки "С днем рожденья!", "С 8 марта!", но главным в его творчестве стал Новый год. Это благодаря Владимиру Зарубину мы теперь знаем, как выглядят Дед Мороз и его внучка Снегурочка, что Снеговик — это их верный друг, а Новый год — это жизнерадостный малыш в красной шубке. Что зверята зимой ходят друг к другу в гости, едят торты, дружат с Чебурашкой, наряжают ёлку и дарят друг другу подарки.

Зарубин на аукционах

В конце 1970-х — начале 1980-х годов не было в СССР семьи, в которой не было бы зарубинских открыток. Их покупали, подписывали и отправляли по почте родным, близким и друзьям. Конверт часто был не нужен: открытка подписывалась с другой стороны. Получивший её человек, прочитав, не выбрасывал открытку: она часто ставилась на стол, прикреплялась к зеркалу, даже вешалась на ёлку в качестве памятного украшения. Во многих семейных архивах эти открытки хранятся до сих пор.

Во многих семейных архивах эти открытки хранятся до сих пор. Фото © Shutterstock

Несмотря на то что с 1960-х по 1990-е годы было выпущено больше полутора миллиардов открыток с иллюстрациями Зарубина, сегодня открытки художника ценятся у коллекционеров. Например, за сувенирный набор из открытки Зарубина, на которой изображены Дед Мороз и зайчик, который помогает Новому году нести мешок с подарками, и конверта с рисунком зайчика просят 30 тысяч рублей.

За двойную новогоднюю открытку с зимним пейзажем Зарубина просят 32 тысячи. 20 тысяч просят за изданную в Казахской ССР открытку "Жана жылмен!" ( "С Новым годом!"), на которой изображён Дед Мороз, чаёвничающий с водяным царем Нептуном. За 39 700 рублей без торга коллекционеры готовы уступить открытку с конвертом; на открытке изображена Снегурочка в красной шубке, которая кормит синичек, а белочка подаёт ей гроздь красной калины. За набор "открытка плюс конверт" с медвежонком, зайчиком и тортом просят 8700 рублей. А многотиражные открытки Зарубина продают упаковками по 500 штук и просят довольно дорого — до 150 тысяч рублей. То есть цена одной открытки до сих пор составляет 300 рублей.

Судьба главного по открыткам в СССР

Первый рисунок Владимира Зарубина — конь, у которого из-под копыт сыпались яблоки, привёл в восторг всю семью. Родители Володи были образованными людьми, и он с детства приобщался к лучшим образцам изобразительного искусства — в семье была большая коллекция русской графики: открыток и книг с репродукциями картин.

Все ужасы войны Владимир Зарубин видел собственными глазами. В 1942 году его в 17-летнем возрасте угнали в Германию — трудиться "на благо" рейха на военном заводе в Руре. Холод, голод и постоянные побои стали спутниками жизни юноши. Однажды немцы едва не расстреляли Зарубина, но обошлось. В 1945 году Рур освободили американские войска. Пройдя несколько фильтрационных лагерей, Владимир Зарубин вернулся в СССР и был призван в армию, где служил до 1949 года.

После демобилизации Зарубин остался в Москве и смог устроиться художником на завод Министерства угольной промышленности. В 1958 году он окончил школу рабочей молодёжи и курсы художников-мультипликаторов на студии "Союзмульфильм". После получения аттестата Зарубин поступил в Университет марксизма-ленинизма московского городского комитета КПСС на заочное отделение и получил высшее образование.

Во время работы на студии "Союзмультфильм" Зарубин рисовал своих белочек и зайчиков по ночам. Это не могло не сказаться на здоровье художника. В 1973 году он получил первый инфаркт, после которого даже думал отказаться от открыток. Но творческая жилка взяла своё, и вскоре Зарубин снова погрузился в сказочный мир детства, где ежи в сапожках дарили ежихам петушки и водили хороводы, где зайчики дарили медведям торты и где все вместе дружно наряжали ёлку.

Владимир Зарубин. Фото © Wikipedia

Как водится, общество не оценило по достоинству творения художника при его жизни. После распада СССР Владимир Зарубин был вынужден подрабатывать где придётся. Цензура пала, но вместе с ней пала и вся система, питающая советских творцов. В 1996 году художник скончался от инфаркта, узнав, что издательство, которое уже год кормило его "завтраками" и должно было ему гонорар за год, обанкротилось, а значит, денег можно не ждать. Скорая приехать не успела. Владимир Зарубин умер на руках у сына. Он оставил нам целый сказочный мир, но мир реальный не смог или не захотел по достоинству оценить прекрасного художника.

Авторы Александр Лаврентьев