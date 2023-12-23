Какие подвиги к Новому году совершали в СССР бабушки и мамы Оглавление Достать подарки всей семье Сшить детям к Новому году костюмы Извернуться с бюджетом Собрать праздничный стол Наряжались Украсить квартиру Присмотреть за мужем Почему Новый год становился для женщин настоящим испытанием. Что для них было самое трудное? 8581 8581 Новый Год был в СССР главным семейным праздником, который поддерживался государством. Обложка © ТАСС / Григорий Калачьян

Новый Год был в СССР главным семейным праздником, который поддерживался государством. Ведь праздничная смена дат заставляла граждан по-новому смотреть на бегущее время и думать о будущем, а значит, и о новых трудовых свершениях.

Население новых городов было молодым, весёлым, озорным, а Новый год и вправду справляли и в домах культуры, и в ресторанах. Фото © ТАСС / Виктор Будан

Настоящий размах Новый год приобрёл в послевоенное время — в 1950-е и 1960-е. Это были годы новостроек, когда один за другим по всей территории СССР возникали наукограды и строились крупные заводы, возникали новые города. Население этих городов было молодым, весёлым, озорным, а Новый год и вправду справляли и в домах культуры, и в ресторанах, и, конечно же, в семейном кругу. Фильм Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" не врёт — всё так и было.

При этом организация Нового года дома чаще всего ложилась на женские плечи. Холостяки ограничивались тем, что покупали спиртное и закуску, а устроить настоящий праздник со свечами и ёлкой, с подарками, с культурной программой могли только мамы и бабушки. Задача была не из лёгких.

Достать подарки всей семье

Женщины, как правило, выступали главными инициаторами обмена подарками в семье на Новый год. Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Женщины, как правило, выступали главными инициаторами обмена подарками в семье на Новый год. Поэтому часто им и приходилось отдуваться, стоя в очередях и добывая наборы детских энциклопедий и игрушечные железные дороги для сыновей, кукол и наборы детской мебели для дочерей. В крайнем случае обходились обновками. Отцы в этом плане особо не заморачивались, а покупали то, что было в ближайших магазинах: школьные принадлежности, книги.

Сшить детям к Новому году костюмы

В детском саду на Новый год все девочки были снежинками, а все мальчики — зайчиками. А это значило, что советской работнице следовало найти, купить или сшить самой костюмы для всех детей. И если для девочки можно было ограничиться юбочкой, которую следовало накрахмалить так, чтобы она стояла, как пачка у балерины, то с мальчиками было сложнее: костюм зайчика предполагал полное облачение. А ведь были ещё и ушки! И всё шили сами.

В детском саду на Новый год все девочки были снежинками. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцов

Когда дети шли в школу, трудности только возрастали, но мамы и бабушки не унывали и тут, в особо трудных случаях подключая мужчин. Шили даже гусарские костюмы для мальчиков и наряды "девочка-электростанция", на кокошнике которой загорались лампочки, а батарейки были спрятаны под юбкой. А ведь нужно же было ещё и учить стихи для Деда Мороза!

Извернуться с бюджетом

На новогодние праздники заранее откладывали. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Чтобы купить хорошие подарки детям — а они и в СССР были недешёвыми, — женщинам приходилось всячески экономить и изворачиваться с семейным бюджетом. Да, с 1968 года на крупных производствах по итогам года давали так называемую тринадцатую зарплату — премию, но было это далеко не везде. Например, мать-одиночка, работающая кассиром в магазине, могла получать 98 рублей. Как хочешь, так и пляши. И никаких пособий на детей. Поэтому на новогодние праздники заранее откладывали. Там рубль, тут три — так и копили нужную сумму.

Собрать праздничный стол

Ещё одной сложной задачей было собрать праздничный стол. Иногда какие-то деликатесы вроде баночки шпрот покупали задолго до Нового года и берегли к столу. Проще было в наукоградах и закрытых городах, например в Дубне и в Ангарске. Там снабжение было намного лучше, чем, например, в Омске: на прилавках можно было и икру, и крабов найти.

На большей части территории Советского Союза женщины шли на всяческие ухищрения, чтобы стол был праздничным. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Но на большей части территории Советского Союза женщины шли на всяческие ухищрения, чтобы стол был праздничным. Сами пекли торты и пироги. Может, кто-то помнит ещё торт "Чёрный принц", "Зебру" или "Дамские пальчики"? Жидкую сметану для крема приходилось отцеживать через марлю, а сгущёнку взбивали с маслом или маргарином. Для подкрашивания коржей использовали варенье, а украшали кто чем мог: от бисквитных крошек до ягод из компота. Из мясных блюд обязательно жарили или фаршировали кур, готовили мясо по-французски.

Но главное — делали салаты буквально из ничего. Например, из редьки с яблоком и майонезом. Или из картофеля, репчатого лука и рыбной консервы. Ну и, конечно, винегрет и зимний салат — куда без них. А ведь ещё на стол ставили блюдо с фруктами: яблоками, апельсинами, иногда с бананами. Фрукты, как правило, распределялись перед праздником по производствам через профсоюзы. Иногда их "выкидывали" в ближайших магазинах. Ну а детям от профсоюза всегда доставался сладкий подарок с конфетами, шоколадным батончиком и мандарином.

Наряжались

Если женщины шли в гости, то старались сшить или купить новые наряды, блеснуть новыми украшениями. Фото © ТАСС / Владимир Яцин

За всеми этими хлопотами женщины старались не забыть о своём внешнем виде. Если шли в гости, то старались сшить или купить новые наряды, блеснуть новыми украшениями. Даже дома надевали свои лучшие платья, делали причёски и красились. Надо помнить, что всё это делалось между воспитанием детей и работой, от которой никто никого не освобождал. 31-го числа все могли работать до пяти-шести часов вечера. Это означало, что заготовки для праздничного стола и все наряды — всё это готовилось заранее, вечерами. А первого или второго числа — снова на работу.

Украсить квартиру

Кроме всех этих, несомненно, приятных, но всё же обременительных хлопот нужно было украсить квартиру. На долю мужчины, как правило, выпадало купить новогоднюю ель и установить её. Дети с удовольствием наряжали ёлку игрушками, дождиком и даже конфетами на ниточках. Но вырезание с детьми снежинок, создание бумажных гирлянд и самодельных игрушек в садик или в школу — всё это опять-такие ложилось на хрупкие женские плечи.

Вырезание с детьми снежинок, создание бумажных гирлянд и самодельных игрушек в садик или в школу — всё это опять-такие ложилось на хрупкие женские плечи. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Унывать было некогда. А ведь ещё украшали дождиком проёмы дверей, рисовали на зеркалах кусочком мыла замысловатые морозные узоры, клеили на окна украшения из бумаги, развешивали новогодние шары по квартире. Делали новогодние букеты из сосновых или еловых веток, погружая их в крепкий раствор соли — для имитации снега. А ведь украшать надо было не только квартиру, но и рабочее место. Всё это делали женщины.

Присмотреть за мужем

Ну и, наконец, в праздничную ночь многим советским труженицам приходилось не столько наслаждаться блюдами и обществом, сколько присматривать за мужем, чтобы он не перебрал со спиртным и не натворил каких-нибудь бед. Например, не ушёл догуливать Новый год с приятелями или с соседкой Людкой, не замёрз в сугробе, не разодрался на горке с другими нетрезвыми личностями — а в те годы взрослые обязательно ходили кататься на горках, да и горки были другими, не детскими. А кто сочтёт, что такого не было, пусть вспомнит множество юмористических песен про празднование Нового года, которые иногда довольно точно отображали буйства советского народа в эту ночь. Даже если мужа мог сморить алкогольный сон, женщина, как хозяйка дома, оставалась на ногах до последнего гостя.

В праздничную ночь многим советским труженицам приходилось не столько наслаждаться блюдами и обществом, сколько присматривать за мужем, чтобы он не перебрал со спиртным. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

И всё это лишь для того, чтобы к утру, с облегчением вздохнув, разложить подарки под ёлкой для детворы и наконец-то лечь спать с осознанием того, что через два-три часа всё равно разбудят дети: они прибегут к ёлке за подарками.

Авторы Александр Лаврентьев