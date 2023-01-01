5 "пасхалок" в советских фильмах, которые смотрели все, но далеко не каждый заметил ЭТО

"Операция "Ы" — одна сплошная "пасхалка". К примеру, в части про напарника Шурика высокопарные речи прораба — это сатира на призывы Хрущёва "перевоспитывать тунеядцев добрым словом, уговором, нашей правдой". А Федя буквально использует полную цитату из речи генсека: "Сейчас к людям надо относиться помягше, а на вопросы смотреть ширше".

В фильме "Любовь и голуби" в доме семьи Кузякиных на печке можно заметить копилку-кошку. Точно таких же продаёт Трус в третьей новелле "Операции "Ы". Никакого глубинного смысла в этом нет — просто на "Мосфильме" часто использовали один и тот же реквизит для съёмок разных фильмов. Изначально кошечек изготовили на заказ именно для "Операции", но потом они появлялись и в "Любви", и в фильме Гайдая "Не может быть!".

Кадр © "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / "Кинопоиск"; кадр © "Любовь и голуби". Режиссёр — Владимир Меньшов, сценарист — Владимир Гуркин / "Кинопоиск"

Помните новеллу "Операции "Ы", когда Трус торгует "живопИсью"? Там есть сцена, когда к прилавку подходит мужчина и, увидев изображение русалки, восклицает: "Срамота!" Так вот, борца за нравственность сыграл Алексей Смирнов. Он же взял на себя роль тунеядца из новеллы "Напарник".

Припоминаете смешные таблички выдуманных госстуктур в "Служебном романе"? О них мы писали здесь. Это далеко не единственный раз, когда в советских фильмах использовали этот приём. Ироничные вывески также можно было найти в фильме Леонида Гайдая "Жених с того света". Как вам такие учреждения?

Кадр © "Жених с того света". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Владимир Дыховичный, Морис Слободской.