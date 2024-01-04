10 собакенов, в которых явно кто-то вселился, ведь иначе их сумасшедшие выходки не объяснить
Собака — лучший друг человека... и самый смешной! Собрали 10 уморительных кадров с нашими четвероногими, у которых все шарики уже давно за роликами.
"Давайте уделим минутку внимания, чтобы оценить этого неуклюжего пса", — iliyax.
Фото © Reddit / iliyax
"Собака на пляже..." — TheGingerHarris.
Фото © Reddit / TheGingerHarris
"Почему у меня не может быть милых фотографий моей собаки, как у остальных хозяев!?" — chigoose22.
Фото © Reddit / chigoose22
"Присматриваю за этим глупеньким монстром", — singlebirthplace_35.
Фото © Reddit / singlebirthplace_35
"Поставил в машину сетку, чтобы собака не отвлекала меня во время вождения. Она тем временем...:" — zenru.
Фото © Reddit / zenru
"Мои глупенькие", — MajorEC123.
Фото © Reddit / MajorEC123
"На 75% собака и на 25% дурачок", — itsamiracole7.
Фото © Reddit / itsamiracole7
"Собака моего друга — самая смешная из всех, что я видел", — imbrittany.
Фото © Reddit / imbrittany
"Она у нас немного тю-тю", — Donnyboscoe1.
Фото © Reddit / Donnyboscoe1
"Лично для меня это самая смешная собачья морда, которую я когда-либо видел вообще..." — KevinCupcakes.
Фото © Reddit / KevinCupcakes
Reddit / zenru, KevinCupcakes