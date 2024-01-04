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4 января, 08:00

10 собакенов, в которых явно кто-то вселился, ведь иначе их сумасшедшие выходки не объяснить

Собака — лучший друг человека... и самый смешной! Собрали 10 уморительных кадров с нашими четвероногими, у которых все шарики уже давно за роликами.

"Давайте уделим минутку внимания, чтобы оценить этого неуклюжего пса", iliyax.

Фото © Reddit / iliyax

Фото © Reddit / iliyax

"Собака на пляже..." — TheGingerHarris.

Фото © Reddit / TheGingerHarris

Фото © Reddit / TheGingerHarris

"Почему у меня не может быть милых фотографий моей собаки, как у остальных хозяев!?" chigoose22.

Фото © Reddit / chigoose22

Фото © Reddit / chigoose22

"Присматриваю за этим глупеньким монстром", — singlebirthplace_35.

Фото © Reddit / singlebirthplace_35

Фото © Reddit / singlebirthplace_35

"Поставил в машину сетку, чтобы собака не отвлекала меня во время вождения. Она тем временем...:" — zenru.

Фото © Reddit / zenru

Фото © Reddit / zenru

"Мои глупенькие", — MajorEC123.

Фото © Reddit / MajorEC123

Фото © Reddit / MajorEC123

"На 75% собака и на 25% дурачок", — itsamiracole7.

Фото © Reddit / itsamiracole7

Фото © Reddit / itsamiracole7

"Собака моего друга самая смешная из всех, что я видел", — imbrittany.

Фото © Reddit / imbrittany

Фото © Reddit / imbrittany

"Она у нас немного тю-тю", — Donnyboscoe1.

Фото © Reddit / Donnyboscoe1

Фото © Reddit / Donnyboscoe1

"Лично для меня это самая смешная собачья морда, которую я когда-либо видел вообще..." KevinCupcakes.

Фото © Reddit / KevinCupcakes

Фото © Reddit / KevinCupcakes

5 самых крупных пород собак, которых завести не побоятся только самые отважные
5 самых крупных пород собак, которых завести не побоятся только самые отважные
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Reddit / zenru, KevinCupcakes

Сергей Трофимов
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