10 собакенов, в которых явно кто-то вселился, ведь иначе их сумасшедшие выходки не объяснить

"Давайте уделим минутку внимания, чтобы оценить этого неуклюжего пса", — iliyax.

Фото © Reddit / iliyax

"Собака на пляже..." — TheGingerHarris.

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"Почему у меня не может быть милых фотографий моей собаки, как у остальных хозяев!?" — chigoose22.

Фото © Reddit / chigoose22

"Присматриваю за этим глупеньким монстром", — singlebirthplace_35.

Фото © Reddit / singlebirthplace_35

"Поставил в машину сетку, чтобы собака не отвлекала меня во время вождения. Она тем временем...:" — zenru.

Фото © Reddit / zenru

Фото © Reddit / MajorEC123

"На 75% собака и на 25% дурачок", — itsamiracole7.

Фото © Reddit / itsamiracole7

"Собака моего друга — самая смешная из всех, что я видел", — imbrittany.

Фото © Reddit / imbrittany

"Она у нас немного тю-тю", — Donnyboscoe1.

Фото © Reddit / Donnyboscoe1

"Лично для меня это самая смешная собачья морда, которую я когда-либо видел вообще..." — KevinCupcakes.