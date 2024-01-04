В США подросток стал первым в истории человеком, который прошёл "Тетрис"

В истории человечества появился тот, кто полностью прошёл оригинальную версию игры "Тетрис". Как передаёт газета The New York Times, им стал 13-летний подросток Уиллис Гибсон, проживающий в американском штате Оклахома.

Журналисты рассказали, что мальчик играл в "Тетрис" на приставке фирмы Nintendo приблизительно 38 минут. Этого времени молодому человеку хватило, чтобы дойти до последнего, 157-го уровня — на нём игра зависает, так как программные ограничения не дают возможности набрать более 999 999 баллов. Гибсон в беседе с представителями СМИ подчеркнул, что он очень рад такому достижению.

"В него легко начать играть, но сложно добиться мастерства", — заявил подросток.

Газета сообщает, что подросток начал играть на соревновательном уровне в 2021 году. Стоит отметить, что до этого счёта в игре раньше доходил лишь искусственный интеллект.