Путин призвал представить свой ответ видеоиграм с "плохими русскими"

Компьютерные игры, в которых Россия и её народ выставляются в негативном свете, наносят огромный ущерб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив необходимость создавать отечественные аналоги с учётом своих традиций и истории.

"Есть очень важная составляющая — это контент игр. Ведь миллионы людей сидят в этих играх, и, если они играют с таким контентом, где Россию или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают, это делается, между прочим, в каком-то неблагообразном виде, это наносит колоссальный ущерб нашей стране", — сказал Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству.

Он отметил, что, если отечественные разработчики будут разрабатывать контент, в котором заложено уважение к истории, традициям, бабушкам и дедушкам, родителям и стране, это создаст мощный фундамент стабильности в державе.