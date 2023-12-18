Бэтмена и Человека-паука просят объявить "персонами нон грата" на детских утренниках в России

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить западных супергероев на детских праздниках. Он отметил, что американские персонажи пропагандируют далёкие для России ценности. Копия обращения на имя министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.

Ветрова смущает, что на утренниках с лёгкостью можно встретить героев, "далёких от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих нашу страну". Например, Деда Мороза в компании Бэтмена, Человека-паука или других американских персонажей. Он подчеркнул, что такие герои пропагандируют детям России ценности враждебного государства. Поэтому он предложил заменить "чуждых и зловредных западных супергероев" на отечественных персонажей.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование чуждых и зловредных западных супергероев", — говорится в тексте обращения.