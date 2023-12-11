Дочери Никиты Михалкова предложили отечественную замену голливудских супергероев
Анна Михалкова: Дядя Стёпа может стать альтернативой голливудским супергероям
Актрисы Анна и Надежда Михалковы. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Известный персонаж стихов Сергея Михалкова дядя Стёпа может стать альтернативой голливудским супергероям. Об этом заявили внучки писателя Анна и Надежда Михалковы.
"Дядя Стёпа — не только ретроперсонаж. Чем он не супергерой? Он помогает и спасает — то, чем должны заниматься супергерои. Его суперсила в том, что он великан. Плюс ко всему он действительно большой друг детей", — рассказали Анна и Надежда Михалковы РИА "Новости".
Добрый милиционер стал главным персонажем новогоднего шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…", созданием которого занимались дочери российского режиссёра Никиты Михалкова. Они добавили, что "возродили" Степана Степанова (полное имя персонажа стихов) не в попытках "сместить уже существующих героев", а для того, чтобы "донести до детей известного героя детской литературы".
Само новогоднее шоу приурочено к 110-летию советского писателя. Мероприятие состоится 30 декабря в Москве, тогда как героями шоу станут персонажи произведений Михалкова.
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