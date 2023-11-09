"Цепляет струны души": Музыкальный критик объяснил феномен успеха песни из "Чебурашки" в Германии

Песня "Пусть бегут неуклюже" из мультфильма "Чебурашка" оказалась в топе немецкого YouTube. Рэпер Liaze замиксовал советскую мелодию и спел о том, как жилось в 2003 году. Всего за две недели его ролик набрал почти 1,5 миллиона просмотров и массу восторженных комментариев. Впрочем, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко нисколько не удивлён популярностью отечественной музыки за границей. По его словам, произведения наших композиторов цепляют струны души даже самого избалованного меломана.

Немецкий рэпер Liaze выпустил клип, где используются отрывки и мелодия из "Чебурашки". Видео © YouTube / Liaze

"Всё на самом деле очень просто. Наша школа композиторов — российская, советская или времён Чайковского, Скрябина и Бородина — это школа мелодистов. Они ведь до сих пор пользуются популярностью. Наша музыка проникает вглубь человека, цепляет струны души. Поэтому Запад обращает внимание на неё и рано или поздно ещё больше проникнется русской культурой", — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Большинство иностранцев, которые однажды сталкиваются с произведениями отечественной школы, сразу же влюбляются в русских авторов. И это, по словам Рудченко, касается не только певцов, но и танцоров и прочих направлений в искусстве.