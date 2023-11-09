"Цепляет струны души": Музыкальный критик объяснил феномен успеха песни из "Чебурашки" в Германии
Продюсер Рудченко объяснил популярность советских песен на Западе их душевностью
Песня "Пусть бегут неуклюже" из мультфильма "Чебурашка" оказалась в топе немецкого YouTube. Рэпер Liaze замиксовал советскую мелодию и спел о том, как жилось в 2003 году. Всего за две недели его ролик набрал почти 1,5 миллиона просмотров и массу восторженных комментариев. Впрочем, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко нисколько не удивлён популярностью отечественной музыки за границей. По его словам, произведения наших композиторов цепляют струны души даже самого избалованного меломана.
Немецкий рэпер Liaze выпустил клип, где используются отрывки и мелодия из "Чебурашки". Видео © YouTube / Liaze
"Всё на самом деле очень просто. Наша школа композиторов — российская, советская или времён Чайковского, Скрябина и Бородина — это школа мелодистов. Они ведь до сих пор пользуются популярностью. Наша музыка проникает вглубь человека, цепляет струны души. Поэтому Запад обращает внимание на неё и рано или поздно ещё больше проникнется русской культурой", — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Большинство иностранцев, которые однажды сталкиваются с произведениями отечественной школы, сразу же влюбляются в русских авторов. И это, по словам Рудченко, касается не только певцов, но и танцоров и прочих направлений в искусстве.
Ранее Лайф сообщал, что саундтрек российского шутера Atomic Heart номинирован на голливудскую премию Hollywood Music in Media Awards. Результаты церемонии станут известны 16 ноября. Как отметил продюсер Иосиф Пригожин, включение саундтрека российской игры в число номинантов на премию является успехом для нашей страны и надеждой на культурный ренессанс.
Кадр из видео YouTube / Liaze