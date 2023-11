"Проникает в сердца": Пригожин объяснил феномен успеха саундтрека к игре Atomic Heart

Ранее стало известно, что в число номинантов на премию Hollywood Music in Media Awards в номинации "Саундтрек к видеоигре" попала музыка к играм Atomic Heart, Assassin’s Creed Mirage, Diablo IV, Baldur’s Gate 3, New World Rise of the Angry Earth и Final Fantasy XVI. В саундтрек к российской игре в числе прочих вошли ремиксы песен "Трава у дома", "Комарово", "Арлекино", "Я не Казанова". В их создании участвовали Игорь Скляр, DVRST, Geoffrey Day и другие музыканты.