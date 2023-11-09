"Проникает в сердца": Пригожин объяснил феномен успеха саундтрека к игре Atomic Heart

Включение саундтрека российской игры Atomic Heart в число номинантов на голливудскую премию Hollywood Music in Media Awards в номинации "Саундтрек к видеоигре" является успехом для России и надеждой на культурный ренессанс. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

Песня "Комарово" на синтезаторе в игре Atomic Heart. Видео © YouTube / KoMiCaR

По его словам, саундтрек получился интересным. Пригожин отметил, что это возможность встретиться с аудиторией другой цивилизации, чтобы "завоевать успех в недружественных странах". Также продюсер полагает, что номинация саундтрека российской игры является доказательством существования цивилизованных людей, ставящих искусство выше политики. Продюсер подчеркнул, что, если мир продолжает наслаждаться классической русской музыкой, почему бы не послушать современную, создаваемую для игр. А внимание Голливуда к этим трекам связано с самими песнями, а не с происхождением музыкантов.

"Участие иностранных композиторов не имеет значения. У музыки есть одно качество: если она проникает в сердца людей и глубину души, то идёт дальше. Это является главным критерием", — пояснил Пригожин в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что в число номинантов на премию Hollywood Music in Media Awards в номинации "Саундтрек к видеоигре" попала музыка к играм Atomic Heart, Assassin’s Creed Mirage, Diablo IV, Baldur’s Gate 3, New World Rise of the Angry Earth и Final Fantasy XVI. В саундтрек к российской игре в числе прочих вошли ремиксы песен "Трава у дома", "Комарово", "Арлекино", "Я не Казанова". В их создании участвовали Игорь Скляр, DVRST, Geoffrey Day и другие музыканты.