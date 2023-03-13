Новый урок "Разговоры о важном" в российских школах посвятили Сергею Михалкову

Новый урок "Разговоры о важном" посвятили знаменитому советскому поэту и писателю Сергею Михалкову. Сегодня, 13 марта, исполняется 110 лет со дня рождения автора текстов трёх гимнов нашей страны (двух — СССР и одного — России) и создателя цикла детских историй о дяде Стёпе — милиционере.

Ролик о Сергее Михалкове, который показали школьникам. Видео © VK / "Разговоры о важном"

Школьники сегодня, в частности, говорили о биографии знаменитого писателя, вспоминали его произведения, выполняли интерактивные задания. Также для "Разговоров о важном", посвящённых Михалкову, записали воспоминания его родных. Одно из них подготовил сын писателя — известный режиссёр Никита Михалков.

Как сообщает "Российская газета", вдова писателя Юлия Субботина-Михалкова на встрече с главой Минкульта Ольгой Любимовой рассказала, что "придумала сделать книги в бумажном переплёте в карманном формате с военными стихами" и направить их участникам СВО. Также она подчеркнула, что произведения умершего супруга пользуются большой популярностью и за границей, например в Сербии или Азербайджане.