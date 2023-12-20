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20 декабря, 00:31

Путин поручил подготовить меры по проверке соответствия видеоигр законам РФ

Президент России Владимир Путин распорядился разработать меры по мониторингу видеоигр на предмет соответствия российским законам об информации, информационных технологиях и о защите информации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также правительству совместно с Ассоциацией профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и "иными заинтересованными организациями" необходимо подготовить шаги по поддержке и развитию рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, повышению конкурентоспособности российских разработчиков, а также по классификации видеоигр с учётом способа их распространения и содержащейся в них информации.

Кроме того, нужно привлечь публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" и организовать мониторинг и учёт финансовых операций, касающихся видеоигр, принадлежащих иностранным организациям (если права на них не переданы отечественным юридическим лицам).

Россиян призвали отказаться от пиратского контента ради отечественных видеоигр и сериалов

Россиян призвали отказаться от пиратского контента ради отечественных видеоигр и сериалов

Ранее Владимир Путин призвал представить свой ответ видеоиграм с "плохими русскими". По мнению российского президента, компьютерные игры, в которых Россия и её народ выставляются в негативном свете, наносят огромный ущерб.

Обложка ©

Unsplash / JESHOOTS.COM

Лариса Сафронова
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