Путин поручил подготовить меры по проверке соответствия видеоигр законам РФ

Президент России Владимир Путин распорядился разработать меры по мониторингу видеоигр на предмет соответствия российским законам об информации, информационных технологиях и о защите информации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также правительству совместно с Ассоциацией профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и "иными заинтересованными организациями" необходимо подготовить шаги по поддержке и развитию рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, повышению конкурентоспособности российских разработчиков, а также по классификации видеоигр с учётом способа их распространения и содержащейся в них информации.

Кроме того, нужно привлечь публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" и организовать мониторинг и учёт финансовых операций, касающихся видеоигр, принадлежащих иностранным организациям (если права на них не переданы отечественным юридическим лицам).