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1 января, 07:00

5 советов, как напрочь не замёрзнуть во время длинных снежных прогулок на каникулах

Зимние каникулы лишь раз в году, и провести их сидя дома перед телевизором очень не хочется. Обязательно нужно гулять! Вот только прогулки в нашу зиму могут быть опасными... если не знаешь правил!

Одеваемся в стиле капусты

Фото © Freepik.com

Фото © Freepik.com

Первое, про что нужно помнить зимой, — многослойность в одежде. Если наденете плотную кофту и шубу сверху, вам будет совсем не так комфортно в холод, как если бы вы нарядились в несколько тонких слоёв. Но тут важно помнить — от пяти футболок в облипку толку не будет. Между слоями должен свободно циркулировать воздух.

Варежки вместо перчаток

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Да, конечно, перчатки удобнее, чем варежки. Но, поверьте, если кто-то отморозит себе пальцы, никакие преимущества перчаток его не утешат. Варежки сохраняют тепло рук намного дольше, а значит, и январская прогулка доставит намного больше удовольствия.

Капюшон с мехом

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Если на улице ветер, без капюшона с мехом на пуховике не обойтись. Вот как это работает: из ворсинок получается своеобразный барьер, который не даёт обветрить лицо, защищая его от холодных потоков воздуха. Кстати, натуральным меху быть необязательно — искусственный справляется с поставленными задачами ничуть не хуже.

Ботинки на толстой подошве

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Просто запомним: на зиму покупаем ботинки на столь высокой подошве, насколько вам позволит ваше чувство стиля. Механика простая — чем дальше ноги будут от холодной земли, тем дольше потребуется времени на то, чтобы они замёрзли. И, кстати, не забываем про многослойность и тут — шерстяные носки поверх обычных совсем не лишние.

Никаких скинни

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Помните, обсуждая "стиль капусты", мы говорили, что между слоями одежды должен циркулировать воздух? Тут такая же ситуация. Если вы наденете джинсы скинни, пусть даже под ними будет дорогущее термобельё, ноги остынут очень быстро. Оптимальный вариант — рейтузы под низ и сверху штаны не в обтяжку. Слой воздуха поможет не промёрзнуть, ведь, как мы знаем из уроков физики, он имеет низкую теплопроводность.

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Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

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