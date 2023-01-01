5 советов, как напрочь не замёрзнуть во время длинных снежных прогулок на каникулах

Одеваемся в стиле капусты

Первое, про что нужно помнить зимой, — многослойность в одежде. Если наденете плотную кофту и шубу сверху, вам будет совсем не так комфортно в холод, как если бы вы нарядились в несколько тонких слоёв. Но тут важно помнить — от пяти футболок в облипку толку не будет. Между слоями должен свободно циркулировать воздух.

Варежки вместо перчаток

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Да, конечно, перчатки удобнее, чем варежки. Но, поверьте, если кто-то отморозит себе пальцы, никакие преимущества перчаток его не утешат. Варежки сохраняют тепло рук намного дольше, а значит, и январская прогулка доставит намного больше удовольствия.

Капюшон с мехом

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Если на улице ветер, без капюшона с мехом на пуховике не обойтись. Вот как это работает: из ворсинок получается своеобразный барьер, который не даёт обветрить лицо, защищая его от холодных потоков воздуха. Кстати, натуральным меху быть необязательно — искусственный справляется с поставленными задачами ничуть не хуже.

Ботинки на толстой подошве

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Просто запомним: на зиму покупаем ботинки на столь высокой подошве, насколько вам позволит ваше чувство стиля. Механика простая — чем дальше ноги будут от холодной земли, тем дольше потребуется времени на то, чтобы они замёрзли. И, кстати, не забываем про многослойность и тут — шерстяные носки поверх обычных совсем не лишние.

Никаких скинни

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