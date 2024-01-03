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3 января, 14:00

10 фото курочек, доказывающих, что из них получаются отличные питомцы, — смотрите сами

Когда речь заходит о питомцах, большинство людей даже не рассматривают ничего, кроме котов и собак... Ну в крайнем случае — попугаи. А ведь есть ещё и куры. Да-да! Пернатые отлично справляются с функциями питомцев, и вот 10 доказательств.

"Четырёхлетняя дочь надела корону на своего домашнего цыплёнка и сказала ему: "Я просто буду любить тебя всегда", makepiesnotwar.

Фото © Reddit / makepiesnotwar

Фото © Reddit / makepiesnotwar

"Как вам моя курица на плече?" ChronicWombat.

Фото © Reddit / ChronicWombat

Фото © Reddit / ChronicWombat

"Моя курица, Чудо-женщина, читает вместе с мужем", scarletmanuka.

Фото © Reddit / scarletmanuka

Фото © Reddit / scarletmanuka

"Это моя домашняя курица Юки. Она любит убегать на несколько дней и пугать всех. Сегодня днём мы нашли её сверху на машине",kimchifever.

Фото © Reddit / kimchifever

Фото © Reddit / kimchifever

"Мой двоюродный брат очень любит свою домашнюю курицу",RachyBuns.

Фото © Reddit / RachyBuns

Фото © Reddit / RachyBuns

"Ничего необычного, просто моя домашняя курочка",chason_htx.

Фото © Reddit / chason_htx

Фото © Reddit / chason_htx

"Одна из моих куриц, Веснушка, встретилась с Сантой!" — Raisin_Boy.

Фото © Reddit / Raisin_Boy.

Фото © Reddit / Raisin_Boy.

"На ферме в моём районе есть курица, которой разрешено свободно гулять. Поскольку теперь темнеет раньше, они решили одеть её в небольшой светоотражающий жилет. И это самое милое, что я видел за последнее время",MonsterMineLP.

Фото © Reddit / MonsterMineLP

Фото © Reddit / MonsterMineLP

"Сфоткалась на выпускной альбом с любимой курочкой!" 0_GG_0.

Фото © Reddit / 0_GG_0

Фото © Reddit / 0_GG_0

"Курице моего друга нужна резинка для её куриных кудрей", ybromero.

Фото © Reddit / ybromero

Фото © Reddit / ybromero

Как самостоятельно узнать цвет ауры и что он говорит о характере и судьбе
Как самостоятельно узнать цвет ауры и что он говорит о характере и судьбе
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Reddit / RachyBuns / ybromero

Сергей Трофимов
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