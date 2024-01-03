10 фото курочек, доказывающих, что из них получаются отличные питомцы, — смотрите сами

"Четырёхлетняя дочь надела корону на своего домашнего цыплёнка и сказала ему: "Я просто буду любить тебя всегда", — makepiesnotwar.

Фото © Reddit / makepiesnotwar

"Как вам моя курица на плече?" — ChronicWombat.

Фото © Reddit / ChronicWombat

"Моя курица, Чудо-женщина, читает вместе с мужем", — scarletmanuka.

Фото © Reddit / scarletmanuka

"Это моя домашняя курица Юки. Она любит убегать на несколько дней и пугать всех. Сегодня днём мы нашли её сверху на машине", — kimchifever.

Фото © Reddit / kimchifever

"Мой двоюродный брат очень любит свою домашнюю курицу", — RachyBuns.

Фото © Reddit / RachyBuns

"Ничего необычного, просто моя домашняя курочка", — chason_htx.

Фото © Reddit / chason_htx

"Одна из моих куриц, Веснушка, встретилась с Сантой!" — Raisin_Boy.

Фото © Reddit / Raisin_Boy.

"На ферме в моём районе есть курица, которой разрешено свободно гулять. Поскольку теперь темнеет раньше, они решили одеть её в небольшой светоотражающий жилет. И это самое милое, что я видел за последнее время", — MonsterMineLP.

Фото © Reddit / MonsterMineLP

"Сфоткалась на выпускной альбом с любимой курочкой!" — 0_GG_0.

Фото © Reddit / 0_GG_0

"Курице моего друга нужна резинка для её куриных кудрей", — ybromero.