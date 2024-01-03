10 фото курочек, доказывающих, что из них получаются отличные питомцы, — смотрите сами
Когда речь заходит о питомцах, большинство людей даже не рассматривают ничего, кроме котов и собак... Ну в крайнем случае — попугаи. А ведь есть ещё и куры. Да-да! Пернатые отлично справляются с функциями питомцев, и вот 10 доказательств.
"Четырёхлетняя дочь надела корону на своего домашнего цыплёнка и сказала ему: "Я просто буду любить тебя всегда", — makepiesnotwar.
Фото © Reddit / makepiesnotwar
"Как вам моя курица на плече?" — ChronicWombat.
Фото © Reddit / ChronicWombat
"Моя курица, Чудо-женщина, читает вместе с мужем", — scarletmanuka.
Фото © Reddit / scarletmanuka
"Это моя домашняя курица Юки. Она любит убегать на несколько дней и пугать всех. Сегодня днём мы нашли её сверху на машине", — kimchifever.
Фото © Reddit / kimchifever
"Мой двоюродный брат очень любит свою домашнюю курицу", — RachyBuns.
Фото © Reddit / RachyBuns
"Ничего необычного, просто моя домашняя курочка", — chason_htx.
Фото © Reddit / chason_htx
"Одна из моих куриц, Веснушка, встретилась с Сантой!" — Raisin_Boy.
Фото © Reddit / Raisin_Boy.
"На ферме в моём районе есть курица, которой разрешено свободно гулять. Поскольку теперь темнеет раньше, они решили одеть её в небольшой светоотражающий жилет. И это самое милое, что я видел за последнее время", — MonsterMineLP.
Фото © Reddit / MonsterMineLP
"Сфоткалась на выпускной альбом с любимой курочкой!" — 0_GG_0.
Фото © Reddit / 0_GG_0
"Курице моего друга нужна резинка для её куриных кудрей", — ybromero.
Фото © Reddit / ybromero