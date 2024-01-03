Малышку панду из Московского зоопарка назвали Катюшей

Детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка назвали Катюшей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в голосовании на "Активном гражданине" приняло участие более 380 тысяч человек.

"С самого начала из 10 предложенных имён лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова "Москва") и Катюша. Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов, — 29% — победил вариант "Катюша", — написал градоначальник в своём блоге.