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3 января, 07:43

Малышку панду из Московского зоопарка назвали Катюшей

Собянин: Малышку панду из Московского зоопарка назвали Катюшей

Детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка назвали Катюшей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в голосовании на "Активном гражданине" приняло участие более 380 тысяч человек.

"С самого начала из 10 предложенных имён лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова "Москва") и Катюша. Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов, — 29% — победил вариант "Катюша", — написал градоначальник в своём блоге.

Сейчас Катюше уже четыре месяца. За это время она обзавелась множеством зубов, научилась достаточно хорошо ходить и заметно подросла: вес пандёнка составляет 8,67 килограмма, а длина тела с хвостиком — 79,5 сантиметра.

В Московском зоопарке показали, как Диндин учит пандочку пить из миски
В Московском зоопарке показали, как Диндин учит пандочку пить из миски

Напомним, долгожданное потомство панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка появилось на свет в августе. У Катюши уже открылись глазки, а тело покрылось шерстью. Уже в середине декабря пандёнок сделал первые шаги. Тем временем мать Диндин заботится о ребёнке, а Жуи продолжает беззаботную жизнь.

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ТАСС / Московский зоопарк

Матвей Константинов
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