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3 января, 22:27

Умер звезда КВН и худрук нескольких команд Станислав Агафонов

Запашный: В возрасте 40 лет умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов

Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН Станислав Агафонов. Обложка © t.me / Zапашный

Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН Станислав Агафонов. Обложка © t.me / Zапашный

Народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал о смерти автора и художественного руководителя нескольких команд КВН, финалиста телешоу "Comedy Батл" Станислава Агафонова. Печальное событие произошло 3 января, ему было 40 лет.

Представитель известной цирковой династии подчеркнул, что усопший являлся одним из самых титулованных авторов и худруков сразу нескольких команд КВН, в числе которых была "Сборная Большого Московского цирка". Дрессировщик с горечью отметил, что с Агафоновым всегда было приятно иметь дело.

"Покойся с миром, дорогой Стас", — написал Запашный в телеграм-канале.

Станислав Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года, после чего переехал в Иркутск. В 2018 году он стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды "Раисы".

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Ранее Лайф писал, что в возрасте 70 лет скончался кинокритик, актёр, сценарист и продюсер Пётр Черняев. Прежде всего он был известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Глухарь", "Мент в законе", "Склифосовский", "Универ", "Интерны" и "Солдаты".

Алексей Соловьёв
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