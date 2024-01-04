Умер звезда КВН и худрук нескольких команд Станислав Агафонов

Народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал о смерти автора и художественного руководителя нескольких команд КВН, финалиста телешоу "Comedy Батл" Станислава Агафонова. Печальное событие произошло 3 января, ему было 40 лет.

Представитель известной цирковой династии подчеркнул, что усопший являлся одним из самых титулованных авторов и худруков сразу нескольких команд КВН, в числе которых была "Сборная Большого Московского цирка". Дрессировщик с горечью отметил, что с Агафоновым всегда было приятно иметь дело.

"Покойся с миром, дорогой Стас", — написал Запашный в телеграм-канале.

Станислав Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года, после чего переехал в Иркутск. В 2018 году он стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды "Раисы".